Nazara Technologies: ग्रे मार्केट में 80% प्रीमियम पर शेयर, राकेश झुनझुनवाला की निवेश वाली कंपनी का IPO बनेगा ब्लॉकबस्टर?

Nazara Technologies IPO: गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नजारा टेक्नोलॉजी का आईपीओ 17 मार्च को लॉन्च हो रहा है. कंपनी का आईपीओ के जरिए 582.91 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं होगा, वर्तमान शेयरधारकों द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए फंड जुटाया जाएगा. आईपीओ को 19 मार्च तक सब्सक्राइब किया जा सकता है. इस इश्यू के लिए 1100-1101 रुपये का प्राइस बैंड तय हुआ है. बता दें कि नजारा टेक्नोलॉजी में शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की करीब 11 फीसदी हिस्सेदारी है. लेकिन वह अपनी हिस्सेदारी नहीं कम करेंगे. फिलहाल आईपीओ को लेकर निवेशकों में खासा क्रेज बना हुआ है.

ग्रे मार्केट में नजारा टेक्नोलॉजी के शेयरों का प्रीमियम बए़ गया है. ग्रे मार्केट में शेयर 840-850 रुपये के प्रीमियम पर पहुंच गए हैं. आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस 1100-1101 रुपये है. यानी ग्रे मार्केट में यह करीब 80 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड करते दिखे हैं. जबकि 17 मार्च को ही लॉन्च होने वाले सूर्योइय स्माल फाइनेंस के शेयर 30-35 रुपये प्रीमियम पर हैं. जबकि लॉन्च हो चुके लक्ष्मी आर्गनिक्स, कल्याण ज्वैलर्स और क्राफ्ट्समैन आटोमेशन का भी प्रीमियम ग्रे मार्केट में नजारा टेक्नोलॉजी से कम है.

नजारा टेक्नोलॉजीज ने आईपीओ के लिए लॉट साइज 13 इक्विटी शेयर्स का रखा गया है यानी कि कम से कम 13 इक्विटी शेयर्स के लिए बिड लगेगी. अपर प्राइस बैंड के आधार पर निवेशकों को कम से कम 14,313 रुपये का निवेश करना होगा. अधिकतम 13 लॉटसाइज के लिए बोली लगाई जा सकती है, यानी अधिकतम 186,069 रुपये इसमें निवेश किया जा सकता है.

आईपीओ में 75 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स (QIB) के लिए और 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए आरक्षित है. सिर्फ 10 फीसदी ही रिटेन निवेशकों के लिए रिजर्व है.

नजारा टेक्नोलॉजी के फाउंडर नितीश मित्रसेन हैं जिन्होंने कंपनी की स्थापाना 2000 में की थी. नजारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्रिकेट चैंपनियनशिप, छोटा भीम, मोटा पतलू सीरीज जैसे गेम के लिए जानी जाती है. इसकी सब्सिडियरी कंपनी नोडविंग गेमिंग पूरे देश में तमाम गेमिंग इवेंट का आयोजन करती है. भारत, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट जैसे करीब 60 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है.

गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया स्पेस में पैठ बढ़ाने के लिए कंपनी ने कई गेमिंग कैटगरीज में कई अधिग्रहण किए हैं.कंपनी का प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बिजनेस, फ्रीमियम बिजनेस और Esports बिजनेस सहित कई कंटेंट श्रेणियों को होस्ट करता है. स्मार्टफोन गेमिंग में नाजारा टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ साल में लाखों ग्राहकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है.

कंपनी की वित्तीय सेहत ठीक है. कंपनी ने 2005 और 2007 में 12.63 करोड़ और 2018 में 76.53 करोड़ जुटाए हैं. आपरेशंस के जरिए कंपनी सितंबर 2020 में खत्म हुए 6 महीने के पीरियड के दौरान कंपनी का EBITDA 12.65 करोड़ रहा है. EBITDA मार्जिन 6.11 फीसदी पहुंच गया जो मार्च 2020 तक 3.48 फीसदी था. FY20 में कंसो रेवेन्यू ग्रोथ 45.9 फीसदी रहा है. हालांकि इस दौरान कंपनी को करीब 27 करोड़ का घाटा हुआ. जबकि वित्त वर्ष 2019 में कंपनी मुनाफे में रही थी.

इस इश्यू का प्रबंधन आईआईएफएल सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज करने वाली हैं. लिंक इनटाइम इश्यू की रजिस्ट्रार है. कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे.

