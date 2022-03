Stocks in News: Nazara, JK Cement, V-Mart, Wipro समेत इन शेयरों में दिखेगा एक्शन, इंट्राडे में करा सकते हैं कमाई

नियर टर्म में बाजार में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. हालांकि इस बीच किसी न किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं.

नियर टर्म में बाजार में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. (pixabay)

Stocks in Focus Today: रूस और यूक्रेन संकट के चलते घरेलू शेयर बाजार पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है. आज भी बाजार के लिए ग्लोबल संकेत बेहद कमजोर हैं. क्रूड 130 डॉलर प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है. दुनियाभर के बाजारों में गिरावट है. जानेकार मान रहे हैं कि नियर टर्म में बाजार में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. हालांकि इस बीच किसी न किसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर एक्शन दिखा सकते हैं. इनमें Nazara Tech, JK Cement, V-Mart, Balkrishna Industries, Wipro, KPIT, 3i Infotech और PNB Housing Finance जैसे शेयर शामिल हें. अगर आप इंट्राडे के लिए किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो इन पर नजर रख सकते हैं. Nazara Technologies मोबाइल गेमिंग कंपनी Nazara Technologies ने कहा कि उसके बोर्ड ने Datawrkz बिजनेस सॉल्यूशंस के मौजूदा शेयरधारकों को 25 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है. ये शेयर प्रिफरेंशियल बेसिस पर 2260 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर जारी किए जाएंगे. इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद, कंपनी Datawrkz बिजनेस सॉल्यूशंस में 33 फीसदी इक्विटी हिस्सेदारी रखेगी. इसके अलावा, कंपनी अपनी सब्सिडियरी नेक्स्ट वेव में और इक्विटी शेयरों में सब्सक्रिप्शन के जरिए 30 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी. Balkrishna Industries Balkrishna Industries ने कहा है कि उसने निर्धारित समय से पहले भुज प्लांट में ब्राउन फील्ड विस्तार और डिबॉटलनेकिंग प्रोजेक्ट का व्यावसायिक उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है. इससे टायरों का उत्पादन 50,000 एमटीपीए तक बढ़ जाएगा. अगले 6 महीनों में उत्पादन में पूर्ण रैंप-अप हासिल होने की उम्मीद है. JK Cement JK Cement ने घोषणा की है कि वह पेंट बिजनेस में एंट्री करेगा. कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने सहायक कंपनी में पहले पांच साल में 600 करोड़ रुपये तक के निवेश को मंजूरी दी है.

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन से संगठन पूरी तरह से पेंट कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा. 3i Infotech 3i इन्फोटेक को मिला 12.85 करोड़ रुपये का ठेका मिला है. कंपनी को राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (RSPCB) से इसके ई-गवर्नेंस सॉल्यूशंस 2.0 के डिजाइन, विकास, इंप्लीमेंटेशन और रखरखाव के लिए एक वर्क आर्डर मिला है. PNB Housing Finance PNB Housing Finance की फंड जुटाने की योजना है. फंड जुटाने पर विचार करने के लिए कंपनी 9 मार्च को बोर्ड की बैठक करेगी. स्टॉक पिछले एक साल में 7 फीसदी कमजोर हुआ है. V-Mart Retail एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 3 मार्च को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए V-Mart में 4.5 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की है. ​​इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी 4.2 के मुकाबले 8.76 फीसदी हो गई है. पिछले एक साल में स्टॉक में 20 फीसदी की तेजी आई है लेकिन पिछले एक महीने में इसमें 9 फीसदी की गिरावट आई है. KPIT Technologies रेटिंग एजेंसी ICRA ने KPIT टेक्नोलॉजीज की बैंक सुविधाओं के लिए स्टेबल आउटलुक के साथ लॉन्ग टर्म में कंपनी को ‘AA’ रेटिंग दिया है. जबकि शॉर्ट टर्म रेटिंग ‘A1+’ रखा है. Wipro विप्रो ने Designit के लिए एक नया सीईओ चुना है. Designit विप्रो के स्वामित्व वाली कंपनी है. विप्रो के शेयर में पिछले एक साल में 31 फीसदी की तेजी आई है. Khadim India Khadim India के प्रमोटर तनुश्री रॉय बर्मन ने 2 मार्च को ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए कंपनी में 41,600 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ ही तनुश्री की कंपनी में शेयरहोल्डिंग अब 0.49 फीसदी हो गई है, जो पहले 0.26 फीसदी थी.

