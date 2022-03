Stocks in News: Natco Pharma, Metro Brands, NLC India समेत आज एक्शन में रहेंगे ये स्टॉक, इंट्राडे के लिए रखें नजर

एक्सपर्ट मौजूदा माहौल में खासतौर से शार्ट टर्म निवेशकों से सावधान रहकर ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयर फोकस में हैं.

घरेलू बाजार में लगातार कमजोरी है और आगे भी हाई वोलेटिलिटी बने रहने की आशंका है. (pixabay)

Trending Stocks Today: शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव बना हुआ है. रूस और यूक्रेन संकट ने दुनियाभर के बाजारों का सेंटीमेंट खराब किया है. घरेलू बाजार में लगातार कमजोरी है और आगे भी हाई वोलेटिलिटी बने रहने की आशंका है. एक्सपर्ट मौजूदा माहौल में खासतौर से शार्ट टर्म निवेशकों से सावधान रहकर ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं. हालांकि इस बीच पॉजिटिव खबरों के चलते कुछ शेयर फोकस में हैं. इनमें आज इंट्राडे में अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है. आप भी इन शेयरों में उछाल का फायदा आज की ट्रेडिंग में उठा सकते हैं. Natco Pharma फार्मा कंपनी Natco Pharma ने अमेरिकी बाजार में Revlimid (Lenalidomide capsules) का अपना पहला जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया है. यह कैप्सूल 5mg, 1Omg, 15mg और 25mg क्षमता में उपलब्ध है. इस दवा का उपयोग मल्टीपल मायलोमा के उपचार के लिए किया जाता है. Dodla Dairy डेयरी कंपनी Dodla Dairy ने कहा कि बोर्ड ने 55 करोड़ रुपये तक की संपत्ति, व्यवसाय और संयंत्र और मशीनरी की खरीद को मंजूरी दे दी है. कंपनी ने ऑर्गाफीड और डोडला डेयरी केन्या की सब्सिडियरीज के लिए भी 40 करोड़ रुपये तक की फंडिंग को भी मंजूरी दी है. Metro Brands हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई Metro Brands ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के इंटरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है. डिविडेंड के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड डेट 19 मार्च निर्धारित की गई है. Vijaya Diagnostic Centre निवेशक काराकोरम ने ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए 425.75 रुपये प्रति शेयर के औसत मूल्य पर कंपनी में 72,94,115 इक्विटी शेयरों की बिक्री की है. यह कुल पेड अप कैपिटल का 7.1 फीसदी हिस्सा है. हालांकि, AL Mehwar Commercial Investments LLC ने कंपनी के 20,35,857 इक्विटी शेयर, Destinations Int EQ Fund A Series of Brinker Capital Destinations Trust ने 8,94,610 इक्विटी शेयर खरीदे हैं. ये शेयर 425.75 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे गए. Sun TV Sun TV के बोर्ड ने निवेशकों को 5 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड देने का एलसन किया है. सोमवार को शेयर एनएसई पर 437 रुपये के आस पास बंद हुआ. जबकि शुक्रवार को यह 449 रुपये पर बंद हुआ था. Great Eastern Shipping Company कंपनी ने कहा कि उसकी सहायक कंपनी ग्रेटशिप (इंडिया) ने अपने 2010 निर्मित आर-क्लास प्लेटफॉर्म आपूर्ति पोत ‘ग्रेटशिप रोहिणी’ को स्क्रैपिंग के लिए बेचने का अनुबंध किया है. फरवरी 2021 में बोर्ड पर आग लगने की घटना के कारण ग्रेटशिप रोहिणी को नुकसान हुआ था. NLC India NLC India ने वित्त वर्ष 2022 के लिए शेयरणारकों के लिए 1.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है.

