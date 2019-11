खत्म हो सकता है LTCG और STT टैक्स! शेयर बाजार के निवेशकों को राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार

मोदी सरकार शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री कार्यालय शेयर बाजार में निवेश पर लगने वाले टैक्स की व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है. CNBC आवाज ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि पीएमओ शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाने की तैयारी में है. जल्द ही LTCG, STT और DDT जैसे टैक्स से निवेशकों को राहत दी जा सकती है. इस खबर के आने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग ने इस सिलसिले में पीएमओ के साथ बैठकें की हैं.

सरकार इसके लिए LTCG, DDT, STT जैसे करों को खत्म करने की तैयारी कर रही है. सरकार इक्विटी निवेश पर सिंगल टैक्स प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है. जिससे निवेशकों को आसानी हो. इसके साथ ही PMO लांग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के वर्तमान रेट्स में भी बदलाव कर सकती है. सरकार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को भी खत्म करने पर विचार कर रही है.

PMO ने अभी फैसले के ऐलान की तारीख को तय नहीं किया है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कि इसको लेकर प्लानिंग की जा चुकी है और इस दिशा में कदम लिया जा चुका है. 2018 के बजट के बाद इक्विटी निवेश पर LTCG 10 फीसदी की दर से लगता है.

निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गेंस पर बढ़े हुए सरचार्ज को वापस ले लिया था. डाटा के मुताबिक, foreign portfolio investors ने जुलाई और अगस्त में घरेलू इक्विटी से 23,000 करोड़ निकाल लिये थे. ये बजट में सरचार्ज बढ़ाने के बाद हुआ था. इससे 40 फीसदी FPIs पर असर हुआ था.

भारतीय अर्थव्यवस्था बीते एक साल से सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 6 साल के निचले स्तर पर आ गई. इसके बाद से सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. अब मोदी सरकार का नया लक्ष्य निवेशकों को बढ़ावा देना है जिससे व्यवस्था में liquidity बढ़े. निवेशक भी टैक्स में बदलाव की खबर से खुश नजर आए. मंगलवार को सेंसेक्स 510 अंक बढ़कर 39,740 के साथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

