Mutual Funds Top Buys: मई में म्यूचुअल फंड्स के फेवरेट रहे ये शेयर, जानिए इनमें क्यों की गई जमकर खरीदारी ?

Mutual Funds Top Buys in May 2021: मई महीने में म्यूचुअल फंड्स ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (SBI Life Insurance Co.) और इंडस टावर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी की. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के आंकड़ों के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स की ओर से लार्ज कैप कंपनियों में जो खरीदारी की गई, उसमें ये तीनों शीर्ष पर थीं. दूसरी ओर हिंदुस्तान जिक, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और कॉलेगट पामोलिव सबसे ज्यादा बेचे जाने वाले लार्ज कैप स्टॉक में शुमार रहे. मई में म्यूचुअल फंड्स से निवेशकों ने 10,500 करोड़ रुपये निकाल लिए. मार्च 2020 से लेकर अब तक यह निकासी का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

मई में म्यूचुअल फंड्स ने लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की. अप्रैल और मई में पंजाब नेशनल बैंक के शेयरों में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी 88 फीसदी बढ़ गई. मई में पंजाब नेशनल बैंक में म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर बढ़ कर 15 महीने के टॉप पर पहुंच गया. इसके बाद 40 फीसदी खरीदारी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों में बढ़ी. वहीं इंडस टावर्स के शेयरों में म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी 21 फीसदी बढ़ गई. मिड कैप स्टॉक में जिस स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा खरीदारी की वह है ज़ी एंटरप्राइजेज. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने इस कंपनी में अपनी खरीदारी 60 फीसदी तक बढ़ा दी. इसके बाद सबसे ज्यादा खरीदारी जुबिलेंट फार्मोवा और गोदरेज इंडस्ट्रीज में हुई. स्मॉल कैप सेगमेंट में जिन कंपनियों के शेयर म्यूचुअल फंड्स की ओर से सबसे ज्यादा खरीदे गए उनमें TV 18 ब्रॉडकास्ट, टीसीएनएस क्लोदिंग कंपनी और मैग्मा फिनकॉर्प शामिल हैं.

Infosys के शेयर रिकार्ड ऊंचाई पर लेकिन अभी और चढ़ेगा यह स्टॉक- जानें, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

फंड हाउसेज की ओर से सबसे ज्यादा जिस स्टॉक में की गई वो है हिंदुस्तान जिंक. म्यूचुअल फंड्स ने अब इसमें अपनी हिस्सेदारी घटा कर 20.5 फीसदी कर दी है. मई में म्यूचुअल फंड्स ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर भी बेचे. इस कंपनी में उन्होंने अपने शेयर 12 फीसदी कम कर दिए. वहीं कोलगेट पामोलिव में हिस्सेदारी घटा कर 11.8 फीसदी कर दी. जिन मिडकैप स्टॉक में सबसे ज्यादा बिक्री की गई है, उनमें शामिल हैं जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, आईआईएफल वेल्थ मैनेजमेंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी. मई में पीएसयू बैंकों में म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

