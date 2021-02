Mutual Fund Stock Strategy: जब रिकॉर्ड हाई पर है बाजार; म्यूचुअल फंडों ने क्या खरीदा, क्या बेचा

Mutual Fund Stock Strategy: शेयर बाजार इस साल रोज ब रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है. बाजार में यह तेजी इस साल के शुरू से ही जारी है. इस बीच म्यूचुअल फंडों ने भी बाजार के हाई वैल्युएशन वैल्यूएशन को देखकर अपने रणनीति में बदलाव किया है. जनवरी 2021 की बात करें तो म्यूचूअल फंडों का फोकस कैपिटल गुड्स और आटो जैसे सेक्टर पर बढ़ा है. जिन शेयरों में म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, उनमें कैपिटल गुड्स, आटो और फाइनेंशियल शेयर प्राथमिकता में हैं. वहीं आरआईएल समेत कुछ दिग्गज शेयरों में निवेश कम किया है. बता दें कि जनवरी में म्यूचुअल फंड ने इक्विटी से करीब 9,253 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. यह लगातार 7वां महीना रहा है, जब इक्विटी से पैसा निकाला गया है.

जनवरी 2021 में मंथली बेसिस पर जिन सेक्टर पर फोकस बए़ा है, उनमें कैपिटल गुड्स, आटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, टेलिकॉम, PSU बैंक औी सीमेंट सेक्टर टॉप पर हैं. इनमें वेटेज बढ़ा है. वहीं, जिन सेकटर पर से फोकस कुछ कम हुआ है, उनमें आयल एंड गैस, हेल्थकेयर, यूटिलिटीज, NBFCs, कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर हैं. इनमें वेटेज कुछ कम हुआ है.

एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, लॉर्सन एंड टूर्बो, TCS, टाटा मोटर्स, SBI कार्ड एंड पेमेंट, CG कंज्यूमर इलेक्ट, SBI, वोल्टास और बजाज आटो

RIL, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस, HDFC बैंक, HDFC, डिवाइस लैब्स, बजाज फाइनेंस, NTPC, पावरग्रिड कॉरपोरेशन, मारुति सुजुकी

जनवरी 2021 में कैपिटल गुड्स सेक्टर पर लगातार तीसरे महीने वेटेज बढ़कर 10 महीने के हाई पर 6.3 फीसदी पर चला गया है. मंथली बेसिस पर इसमें 50bp का इजाफा हुआ है. हालांकि सालाना आधार पर अभी भी यह 90bp कम है. टेक्नोलॉजी सेक्टर पर वेटेज मंथली बेसिस पर 20bp और सालाना आधार पर 380bp बढ़कर 11.9 फीसदी हो गया है.

आयल एंड गैस सेक्टर पर वेटेज 29 महीने के लो 6.9 फीसदी पर आ गया है. इसमें मंथली बेसिस पर 50bp और सालाना आधार पर 40bp की कमी आई है. म्यूचूअल फंड अलोकेशन में यह छठें नंबर पर खिसक गया है. जबकि जुलाई 2020 में तीसरे नंबर पर था.

जनवरी में लगातार 7वें महीनें म्यूचुअल फंड ने शेयर बाजार से पैसे निकाले हैं. जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने इक्विटी से 9,253 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं. जनवरी में नेट आउटफ्लो 35,586 करोड़ रुपये रहा है. जनवरी में म्यूचुअल फंड डेट सेग्मेंट में भी सतर्क रहे और इस दौरान उन्होंने 33409 करोड़ रुपये की निकासी की है. वहीं SIPs का योगदान भी मंथली बेसिस पर 4.7 फीसदी और सालाना आधार पर 6 फीसदी घटकर 8020 करोड़ रुपये रहा है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट जनवरी के अंत तक मंथली बेसिस पर 1.7 फीसदी घटकर 30.5 लाख करोड़ रहा जो दिसंबर 2020 में 31.02 लाख करोड़ था.

