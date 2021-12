Mutual Funds: बाजार में उतार-चढ़ाव लेकिन म्यूचुअल फंड में भरोसा बरकरार, नवंबर में लगातार नौवें महीने निकासी से ज्यादा निवेश

बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है. निवेशक लगातार इसमें पैसा लगा रहे हैं. नवंबर 2021 में निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स (Equity Mutual Funds) में 11,615 करोड़ रुपये का निवेश किया. यह अक्टूबर 2021 में किए गए निवेश से 5,214 करोड़ रुपये ज्यादा है. यह इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश का पिछले चार महीनों का टॉप लेवल है. 30 नवंबर 2021 तक, म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का कुल AUM 37.34 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया.

निवेशकों की ओर से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इस निवेश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी SIP की है. नवंबर महीने में सिर्फ SIP के जरिये 11,004 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जो इसके पिछले महीने 10,158 करोड़ रुपये था. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक यह लगातार नौवां महीना है, जब निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स में निकासी से ज्यादा निवेश किया है. आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में अक्टूबर में 5,215 करोड़ रुपये, सितंबर में 8,677 करोड़ रुपये और अगस्त में 8,666 करोड़ रुपये निवेश किए गए थे. वहीं जुलाई के बाद नवंबर महीने में सबसे अधिक मंथल निवेश हुआ. जुलाई 2021 में इक्विटी यानी शेयर में निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में 25,002 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था.

इस साल मार्च से इक्विटी योजनाओं में काफी अच्छा निवेश हो रहा है. इस अवधि के दौरान इस सेगमेंट को 85,381 करोड़ रुपये का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है. जाहिर है कि निवेशकों ने बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद म्यूचुअल फंड में निवेश बरकरार रखा है. दरअसल रिटेल निवेशकों ने एसआईपी के जरिये म्यूचु्अल फंड में निवेश करना जारी रखा है. बाजार में इस उतार-चढ़ाव के दौर में ज्यादातर निवेशक सीधे शेयर बाजार में नहीं उतरना चाह रहे हैं. म्यूचुअल फंड उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा दे रहा है.

