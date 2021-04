म्यूचुअल फंड: 5000 रुपये निवेश कर कमाएं मोटा मुनाफा! 19 अप्रैल को खुल रहे हैं 2 नए विकल्प

Mutual Funds: अगर आप मौजूदा समय में म्यूचुअल फंड निवेश का कोई नया विकल्प तलाश रहे हैं तो अगले हफ्ते 19 अप्रैल को आपके पास 2 नए विकल्प में पैसा लगाने का मौका है. फंड हाउस मिरे एसेट ने भारत में पहली बार दो पैसिव NYSE FANG+ फंड्स लॉन्च किए हैं. ये हैं मिरे एसेट NYSE FANG + ETF (ईटीएफ) और मिरे एसेट NYSE FANG + ETF Fund of Fund (फंड ऑफ फंड). दोनों के न्यू फंड ऑफर यानी NFO 19 अप्रैल को खुलेंगे. ईटीएफ के लिए यह 30 अप्रैल 2021 को बंद होगा. फंड ऑफ फंड के लिए यह 3 मई 2021 को बंद होगा.

मिरे एसेट NYSE FANG+ ETF एक ओपन-एंडेड स्कीम है, जो NYSE FANG+ टोटल रिटर्न इंडेक्स को दर्शाता है या फिर इसकी ट्रैकिंग करता है. जबकि दूसरा प्रोडक्ट मिरे एसेट NYSE FANG+ETF Fund of Fund एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है, जो मुख्य तौर पर मिरे एसेट NYSE FANG+ETF में निवेश करता है. एनएफओ के दौरान दोनों स्कीमों में शुरुआती न्यूनतम निवेश 5000 रुपये होगा और बाद में एक रुपये के मल्टीपल के तौर पर निवेश किया जा सकता है.

मिरे एसेट NYSE FANG+ ETF का प्रबंधन सिद्धार्थ श्रीवास्तव करेंगे जबकि मिरे एसेट Mirae Asset NYSE FANG+ ETF फंड ऑफ फंड का प्रबंधन एकता गाला करेंगी. मिरे एसेट NYSE FANG+ ETF फंड ऑफ फंड निवेशकों को रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान विद ग्रोथ प्लान के ऑप्शन भी देगा.

मिरे एसेट इनवेस्टमेंट मैनेजर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ स्वरूप मोहंती ने कहा कि दुनिया में काफी कम ग्लोबल कंपनियां ऐसी हैं, जो सिर्फ भविष्य के मेगा ट्रेंड को ही फॉलो नहीं करते बल्कि अपने निवेश से लगातार बदलाव लाती हैं. इन कंपनियों ने न सिर्फ हमारे समाज का स्वरूप बदला है बल्कि ये अपने निवेशकों को कई सालों से अच्छा निवेश भी मुहैया कराती आ रही हैं. निवेशक मिरे एसेट FANG+ ETF और मिरे एसेट NYSE FANG + ETF फंड ऑफ फंड के जरिये ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बन सकते हैं. इसके साथ ही उन्हें यह भी अहसास होगा कि वे भी दुनिया के इस परिवर्तन के भागीदार हैं.

मिरे एसेट NYSE FANG+ ETF के फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि मिरे एसेट NYSE FANG+ ETF और मिरे एसेट NYSE FANG+ ETF फंड ऑफ फंड निवेशकों को कई मेगाट्रेंड के मामले में अग्रणी मोर्चे पर रही दस हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी कंपनियों में केंद्रित और समान वेटेड (equal weighted) एक्सपोजर का विकल्प देगा. ये कंपनी अपने-अपने क्षेत्र में सबसे आगे हैं और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें लोगों की रोजमर्रा के जीवन को अपने इनोवेशन से बदल रही हैं. इन दोनों पेशकश के जरिये निवेश ग्लोबल मार्केट का कम लागत पर ही एक्सपोजर ले सकते हैं और इन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बन सकते हैं.

