बजट के पहले म्यूचुअल फंड्स का इंफ्रा और कंज्यूमर पर बढ़ा फोकस, इन शेयरों में लगा रहे हैं दांव

Mutual Fund Focus Before Budget 2020: म्यूचुअल फंड्स का एक बार फिर इक्विटी फंड में निवेश बए़ गया है. दिसंबर में डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़कर 4000 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि अभी भी यह अगस्त 2019 के मुकाबले करीब 50 फीसदी ही है. ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल के अनुसार बजट के पहले म्यूचुअल फंड का फोकस आईटी, बैंक और आटो की बजाए इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और टेलिकॉम सेक्टर पर बढ़ा है. लॉर्जकैप फंड्स का ICICI बैंक और इंफोसिस में निवेश बढ़ा है, वहीं आरआईएल और SHTF में कुछ कम हुआ है. वहीं, मल्टीकैप फंड के लिए इंफोसिस और कोटक बैंक टॉप पर रहे हैं, जबकि RIL और ITC पर फोकस कम हुआ है. देखते हैं कि बजट के पहले लॉर्जकैप, मल्टीकैप और मिडकैप फंड का निवेश किन शेयरों में बढ़ा है और किनमें घटा है.

दिसंबर 2019 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) बढ़कर 26.5 लाख करोड़ रुपए रहा है. साल 2019 में इसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा इजाफा हुआ. साल 2018 के अंत तक इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट 23.62 लाख करोड़ रुपये था. AMFI के आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले के मुकाबले इसमें 10 फीसदी का इजाफा हुआ है. दिसंबर में क्लोज एंडेड स्कीम सहित इक्विटी फंड में कुल 4432 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि एक महीना पहले इसमें सिर्फ 933 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था.

इनमें बढ़ा निवेश: ICICI बैंक, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एयरटेल, मारुति सुजुकी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस और मदरसन सूमी

इनमें घटा निवेश: रिलायंस इंडस्ट्रीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ITC, SBI, भारत पेट्रोलियम, HDFC बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारती इंफ्राटेल, HPCL, M&M

इनमें बढ़ा निवेश: इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, थर्मेक्स, कोल इंडिया, एचडीएफसी, टीसीएस, ICICI बैंक

इनमें घटा निवेश: रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, SBI, एलएंडटी इंफोटेक, HDFC बैंक, BPCL, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और इंडसइंड बैंक

इनमें बढ़ा निवेश: GFL लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, बालकिशन इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, व्हर्लपूल इंडिया, सुंदरम फास्टेनर, जॉनसन कंट्रोल-हितैची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस

इनमें घटा निवेश: ग्लैक्सो स्मिथ कंज्यूमर हेल्थकेयर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, वोल्टास, बंधन बैंक, एसबीआई, ICICI लोम्बार्ड, टोरंट फार्मा, इंडियन बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज, अपोलो हॉस्पिटल

(Note: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. अगर निवेश करना है तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें.)

