Mutual Fund की टॉप बॉइंग लिस्ट में ये लार्जकैप और मिडकैप शामिल, दिग्गज IT शेयरों में की बिकवाली

बाजार के बदले रुख के चलते म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया. अप्रैल महीने में उन्होंने आईटी शेयरों में जमकर बिकवाली की है.

नए फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में शेयर बाजार हाई वोलेटिलिटी में फंस गया. (file)

Mutual Fund Strategy: वित्त वर्ष 2019 में शेयर बाजार 19 फीसदी का मजबूत रिटर्न देने के बाद नए फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने में वोलेटिलिटी में फंस गया. अप्रैल महीने में निफ्टी में 2.1 फीसदी की गिरावट रही. रेट हाइक साइकिल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और लिक्विडिटी घटने की आशंका के चलते निवेशक सतर्क रहे. FIIs ने भी लगातार बिकवाली की. इसके चलते निवेशक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश को लेकर भी सतर्क रहे. मंथली बेसिस पर इक्विटी में इनफ्लो 28500 करोड़ से घटकर 15900 करोड़ रुपये रहा. SIP (11860 करोड़) भी मंथली बेसिस पर 3.8 फीसदी डाउन रहा, हालांकि सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़ गया. फिलहाल बाजार के बदले रुख के चलते म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया. इस बारे में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्येारिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है. म्यूचुअल फंड ने बदली स्ट्रैटेजी ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में म्यूचुअल फंड ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं. जहां मार्च में उन्होंने कैपिटल गुड्स, रिटेल और NBFCs पर भरोसा दिखाया था. वहीं अप्रैल महीने में Oil & Gas, आटोमोबाइल, कंज्यूमर, प्राइवेट बैंक, यूटिलिटीज, सीमेंट, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक पर वेटेज बढ़ाया है. जबकि टेक्नोलॉजी, NBFCs, मेटल्स और टेलिकॉम पर वेटेज कम किया है.. Oil & Gas सेक्टर में वेटेज लगातार दूसरे महीने बढ़ा है और यह 14 महीने के हाई 7.2 फीसदी पर है. इसमें मंथली बेसिस पर 50bp और सालाना आधार पर 30bp का इजाफा हुआ है. अलोकेशन के मामले में यह सेक्टर पर चौथे पोजिशन पर आ गया है. आटो सेक्टर की बात करें तो मार्च में 6 महीने के लो 6.2 फीसदी पर रहने के बाद अब इसमें वेटेज बढ़कर 6.5 फीसदी हो गया है. वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर पर वेटेज अब 11 महीने के लो 11.4 फीसदी (-160bp MoM, +30bp YoY) हो गया है. IPO GMP: बैक टु बैक लिस्ट होंगे ये 4 स्टॉक, ग्रे मार्केट में 3 के भाव जीरो से नीचे, फंसेगा आपका पैसा? मंथली बेसिस पर इन शेयरों में बढ़ी वैल्यू मंथली बेसिस पर म्यूचुअल फंड ने जिन शेयरों में सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाई है, उनमें Reliance Inds, ICICI Bank, NTPC, M&M, Bharat Electronics, SBI Cards, HUL, Bandhan bank, Max Healthcare और Gland Pharma टॉप 10 में शामिल हैं. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में घटी वैल्यू वहीं जिन शेयरों में मंथली बेसिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है, उनमें Infosys, HDFC, Bajaj Finance, TCS, Tech Mahindra, HDFC Bank, Wipro, HCL Tech, L&T Infotech और Mphasis टॉप 10 में शामिल हैं. (सोर्स: मोतीलाल ओसवाल) खरीदारी में टॉप 10 लार्जकैप SBI Cards And Payment Services, Macrotech Developers, Gland Pharma, Steel Authority Of India, Hindalco Industries, IRCTC, Indian Oil Corporation, UPL, Siemens और Berger Paints India इन 10 लार्जकैप में बिकवाली Vedanta, Tata Power Company, Indus Towers, HDFC Life Insurance, Zomato, Adani Ports and Special Economic Zone, Godrej Consumer Products, Tata Consumer Products, Adani Enterprises और Marico Ltd. (सोर्स: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज) इन मिडकैप में सबसे ज्यादा बिकवाली L&T Finance Holdings, Vodafone Idea, Bandhan Bank, Shriram Transport Finance Company, Zee Entertainment Enterprises, Canara Bank, Ruchi Soya Industries, TVS Motor Company, Nippon Life India Asset Management, LIC Housing Finance इन मिडकैप में सबसे ज्यादा बिकवाली Escorts, Aditya Birla Sun Life AMC, Syngene International, Godrej Industries, ICICI Securities, Indraprastha Gas, L&T Technology Services, GMR Infrastructure, Tata Elxsi, Dr. Lal Pathlabs (सोर्स: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज)

