म्यूचुअल फंड्स का एसेट बेस रिकॉर्ड 27 लाख करोड़ रु के पार, डेट स्कीम्स में निवेश बढ़ने का दिखा असर

बैंक और सार्वजनिक उपक्रम कोष समेत बॉन्ड वाली योजनाओं में निवेश बढ़ने से म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) का एसेट बेस नवंबर में 27 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर के पार निकल गया. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) के आंकड़े के अनुसार उद्योग में कार्यरत 44 कंपनियों की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (AUM) नवंबर अंत में 3 फीसदी बढ़कर 27.04 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो अक्टूबर अंत में 26.33 लाख करोड़ रुपये थी.

म्यूचुअल फंड कंपनियों का कुल पूंजी प्रवाह पिछले महीने 54,419 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर में 1.33 लाख करोड़ रुपये था. कोष प्रबंधकों के अनुसार एसेट बेस बढ़ने का मुख्य कारण बॉन्ड से जुड़ी निश्चित आय वाली योजनाओं में करीब 51,000 करोड़ रुपये का निवेश होना रहा है.

डेट ओरिएंटेड स्कीम्स में एक दिन की मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज यानी ओवरनाइट फंड में सर्वाधिक 20,650 करोड़ रुपये मूल्य का निवेश हुआ. इसके अलावा बैंक और PSU फंड्स में 7,230 करोड़ रुपये, जबकि लिक्विड फंड में 6,938 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ. इसके साथ ही अल्प अवधि के लिए ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाणपत्र और कमर्शियल पेपर में निवेश किए गए.

ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स में 1,312 करोड़ रुपये की पूंजी डाली गई, जबकि निश्चित अवधि वाली इक्विटी योजनाओं में 379 करोड़ रुपये की पूंजी निकासी हुई. इस प्रकार शुद्ध रूप से इक्विटी निवेश पिछले माह 933 करोड़ रुपये रहा. अक्टूबर महीने में इन योजनाओं में शुद्ध इनफ्लो 6,015 करोड़ रुपये रहा था.

AMFI के CEO एनएस वेंकटेश ने कहा, ‘‘नवंबर में इक्विटी निवेश शुद्ध रूप से घटा. इसका कारण निवेशकों की मुनाफावसूली है. म्यूचुअल फंड उद्योग की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति रिकॉर्ड 27 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

