Mutual Fund: कोरोना संकट में म्यूचुअल फंड किन शेयरों में लगा रहे हैं दांव, किन शेयरों से बनाई दूरी

Mutual Fund Top Buying & Selling Idea: कोरोना वायरस के चलते मार्च में इक्विटी मार्केट में बड़ा करेक्शन आया था. ज्यादातर शेयरों में 1 माह का रिटर्न निगेटिव रहा. मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड का एग्रीगेट AUM 23 फीसदी गिरा है. लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 11,485 करोड़ रुपये का निवेश हुआ जो पिछले 15 महीने का हाई है. हालांकि म्यूचुअल फंड की संस्था एंफी के मुताबिक, सभी म्यूचुअल सेग्मेंट से पिछले महीने 2.13 लाख करोड़ रुपये का नेट आउटफ्लो हुआ. ब्रोकरेज हाउस ग्लोबल के मुताबिक मार्च में म्यूचुअल फंड हाउसेज का फोकस NBFC, आटो एंड आटो एंसिलियरीज, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, आयल एंड गैंस और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर बढ़ा है. वहीं, म्यूचुअल फंड हाउस ने कंज्यूमर, आईटी और कमोडिटी से दूरी बनाई है. ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि बीते महीने फंड हाउस के पसंदीदा शेयर कौन से रहे, जिनमें उन्होंने सबसे ज्यादा निवेश किया और कहां सबसे ज्यादा पैसे निकाले.

यहां बढ़ा फोकस: NBFC, आटो एंड आटो एंसिलियरीज, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, आयल एंड गैंस, फार्मा और बैंक

यहां घटा फोकस: कंज्यूमर गुड्स, आईटी, कमोडिटी, टेलिकॉम

वहीं एफआईआई की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, आटो, आईटी, कमोडिटी, टेलिकॉम और बैंक जैसे सेक्टर में निवेश घटाया है. बैंक और आयल एंड गैस में एफपीआई द्वारा सबसे ज्यादा बिकवाली की गई.

इनमें बढ़ा निवेश: एसबीआई कार्ड, स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया, टीसीएस, एचयूएल, एचपीसीएल, बायोकॉन, टाइटन कंपनी, पीवीआर, अपोलो टायर्स और डा रेड्डी लैब

इनमें घटा निवेश: ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, एल एंड टी, एचडीएफसी, इंफोसिस, एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस

इनमें बढ़ा निवेश: एसबीआई कार्ड, एचयूएल, एचपीसीएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, पेज इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉ रेड्डी लैब, जस्ट डायल

इनमें घटा निवेश: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, एल एंड टी, बजाज फाइनेंस, SBI, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा, HDFC

इनमें बढ़ा निवेश: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कैडिला हेल्थकेयर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इप्का लैब, इंटरग्लोब एविएशन, गुजरात गैस, एबॉट इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, राइट्स लिमिअेड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस

इनमें घटा निवेश: चोलामंडलम इन्वेसटमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, सिटी यूनियन बैंक, टाटा केमिकल, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन होटल्स, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, वोल्टास लिमिटेड, ट्रेंट और मैक्स फाइनेंशियल

इसी दौरान विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई ने भारतीय इक्विटी और डेट बाजार से कुल 1.23 लाख करोड़ रुपये की निकासी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने 55,595 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था. मार्च में इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड ओपन एंडेड स्कीमों में 11,723 करोड़ रुपये का इनफ्लो हुआ था और क्लोज एंडेड फंड से 238 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. इस तरह पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीमों में 11,485 करोड़ रुपये का नेट इनफ्लो रहा.

(Note: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. अगर निवेश करना है तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें.)

