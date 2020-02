म्यूचुअल फंड: चेक करें अपना निवेश, इन कंपनियों के शेयरों पर दांव लगा रहे हैं फंड मैनेजर; टेलिकॉम-कैपिटल गुड्स पहली पसंद

Mutual Fund Top Bet & Sold Idea: म्युचुअल फंड में आम निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट बेस जनवरी में 27.85 लाख करोड़ रुपये के साथ अब तक के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है. जनवरी में मंथली बेसिस पर इक्विटी में इनफ्लो 81 फीसदी बढ़कर 9400 करोड़ रुपये रहा है. वहीं, इक्विटी एयूएम लगातार छठें महीने बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जनवरी में म्यूचुअल फंड हाउसेज का फोकस टेलिकॉम, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, हेल्थकेयर, रिटेल, कंज्यूमर, NBFC और टेक्नोलॉजी शेयरों पर बढ़ा है. ऐसे में आप भी जानना चाहेंगे कि बीते महीने फंड हाउस के पसंदीदा शेयर कौन से रहे, जिनमें उन्होंने सबसे ज्यादा निवेश किया और कहां सबसे ज्यादा पैसे निकाले.

जनवरी की बात करें तो महीने के मिड तक बेहतर बजट की उम्मीद में शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा. हालांकि उसके बाद दुनियाभर में कोरोना वायरस आउटब्रेक का असर दिखा और बाजार ने अपनी तेजी गंवा दी. जनवरी के अंत तक सेंसेक्स में एक महीने में 500 अंकों की गिरावट आ गई. वहीं निफ्टी भी 12000 के नीचे बंद हुआ. इस दौरान FIIs ने 5,359.51 करोड़ रुपये की बिकवाली की. हालांकि घरेलू निवेशकों की तरफ से मजबूत इनफ्लो रहा.

यहां बढ़ा फोकस: टेलिकॉम, सीमेंट, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, हेल्थकेयर, रिटेल, कंज्यूमर, NBFC और टेक्नोलॉजी

यहां घटा फोकस: आयल एंड गैस, प्राइवेट और सरकारी बैंक, मेटल्स, आटोमोबाइल्स, यूटिलिटीज

जनवरी में आयल एंड गैस में वेटेज 7 महीने के लो 7.3 फीसदी पर पहुंच गया और अलोकेशन के मामले में यह पांचवें स्थान पर आ गया जो दिसंबर 2019 में तीसरे स्थान पर था. वहीं, टेलिकॉम में वेटेज लगातार तीसरे महीने बढ़ा और यह आलटाइम हाई 2.4 फीसदी पर पहुंच गया.

सोर्स: मोतीलाल ओसवाल

वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ी: भारती एयरटेल (+5630 करोड़ रुपये), इंफोसिस (+2150 करोड़ रुपये), L&T (+1940 करोड़ रुपये), पावरग्रिड कॉरपोरेशन (+1190 करोड़ रुपये) और अल्ट्राटेक सीमेंट (+1090 करोड़ रुपये).

कहां सबसे ज्यादा घटी वैल्यू: HDFC बैंक (-2000 करोड़ रुपये), SBI (-1720 करोड़ रुपये), इंडसइंड बैंक (-1600 करोड़ रुपये) और Axis बैंक (-1380 करोड़ रुपये).

सोर्स: मोतीलाल ओसवाल

टॉप होल्डिंग: प्राइवेट बैंक (20.3 फीसदी), एनबीएफसी (9.4 फीसदी), कंज्यूमर (8.1 फीसदी), टेक (8.1 फीसदी), आयल एंड गैस (7.3 फीसदी)

(Note: हमने यहां जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. अगर निवेश करना है तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें.)

