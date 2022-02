Mutual Fund Strategy: बाजार के बदले मूड में म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा और क्या बेचा, ये 10 शेयर बने पसंद

बाजार के इस उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं. उन्होंने कुछ शेयरों में निवेश बढ़ाया तो कुछ से दूरी बनाई है. जनवरी में उनकी टॉप बॉइंग में BFSI स्टॉक प्रमुख रहे.

बाजार के इस उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं. (image: pixabay)

Mutual Fund Strategy: साल 2021 में निफ्टी ने सालाना आधार पर 24 फीसदी की मजबूत ग्रोथ हासिल की, लेकिन नया साल बाजार के लिए अच्छा नहीं बीत रहा है. इस साल की शुरूआत सतर्क मोड में हुई और यह दबाव अभी भी बना हुआ है. जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में वोलैटिलिटी बाजार पर हावी रही. कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू बाजार पर भी असर पड़ा. FII ने लगातार बाजार से पैसे निकाल हैं. बाजार के इस उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं. उन्होंने कुछ शेयरों में निवेश बढ़ाया तो कुछ से दूरी बनाई है. जनवरी के महीने में ट्रेंड देखें तो म्यूचुअल फंड की टॉप बॉइंग में BFSI स्टॉक प्रमुख रहे. वहीं टेक शेयरों से दूरी बनाई. किस सेक्टर में बढ़ा वेटेज, किसमें घटा म्यूचुअल फंड का मंथली बेसिस पर जिन सेक्टर में वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ा है, उनमें प्राइवेट, PSU बैंक, NBFCs, आटोमोबाइल, यूटिलिटीज, आयल एंड गैस और टेलिकॉम सेकटर शामिल हैं. वहीं जिनमें वेटेज घटा है, उनमें टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, कंज्यूमर, सीमेंट, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शामिल हैं. दिसंबर 2021 में 15 महरने के लो पर पहुंचने के बाद से प्राइवेट बैंक के वेटेज में जनवरी में मंथली बेस पर 100bp की बए़ोतरी रही और यह 17.5 फीसदी पहुंच गया है. PSU बैंक के वेटेज में मंथली बेसिस पर 50bp की बढ़ोतरी रही और यह 23 महीने के हाई 3.6 फीसदी पर पहुंच गया है. वहीं टेक्नोलॉजी सेकटर का वेटेज मंथली बेसिस पर 120bp घटकर 12.3 फीसदी पर आ गया. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में बढ़ी वैल्यू मंथली बेसिस पर म्यूचुअल फंड ने जिन शेयरों में सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाई है, उनमें 10 में से 6 BFSI सेक्टर के स्टॉक हैं. इनमें ICICI Bank (+INR86.1b), SBI (+INR85.5b), Axis Bank (+INR62.5b), HDFC Bank (+INR38.4b), Chola Invest & Fin (+INR18.9b), और Federal Bank (+INR13.6b) शामिल हैं. इसके अलावा NTPC, Bharti Airtel, Maruti Suzuki और Reliance Inds भी इस लिस्ट में शामिल हैं. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में बढ़ी वैल्यू वहीं जिन शेयरों में मंथली बेसिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है, उनमें Infosys(-INR72.5b), HCL Tech (-INR36.5b), Avenue Supermarts (-INR19.1b), Zomato (-INR17.9b), और Motherson Sumi (-INR17.9b) शामिल हैं. इसके अलावा Wipro, Divis Labs, Tech Mahindra, Mindtree और P I Industries भी लिस्ट में शामिल हैं. AUM बढ़कर 31 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट जनवरी 2022 में मंथली बेसिस पर 0.8 फीसदी बढ़कर 38 लाख करोड़ पहुंच गया है. इनकम, इक्विटीज, बैलेंस्ड फंड और अदर ETFs फंड में AUM 17900 करोड़, 7400 करोड़, 7400 करोड़ और 6100 करोड़ रहा है. हालांकि लिक्विड और FOF ओवरसीज फंड में AUM मंथली बेसिस पर 8300 करोड़ और 2000 करोड़ घटा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.