Mutual Fund: बाजार की तेजी में म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा, क्या बेचा? ये 10 शेयर बने पसंद

Mutual Fund Stock Strategy: कैलेंडर ईयर 2020 में सालाना आधार पर निफ्टी में 15 फीसदी की बढ़त रही. वहीं, साल 2020 का अंत दिसंबर महीने में निफ्टी में 7.8 फीसदी की तेजी के साथ हुई. कोविड 19 के बाद भी बाजार का प्रदर्शन सालाना आधार पर बेहद मजबूत रहा है. इस दौरान म्यूचुअल फंड ने भी अपनी निवेश्या की रणनीति में लगातार बदलाव किए हैं. पूरे साल की बात करें तो डिफेंसिव सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश हुआ. वहीं साल के अंतिम महीने में फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी शेयर म्यूचुअल फंड की पसंद बने. दिसंबर महीने में जिन 10 कंपनियों में म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ी है, उनमें टॉप 10 में टॉप 6 इन्हीं सेक्टर से जुड़े शेयर हैं. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी है.

दिसंबर महीने में जिन शेयरों पर म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा फोकस रहा है, उनें टॉप 10 में 6 फाइनेंशियल या टेक शेयर हैं.

1. इंफोसिस

2. ICICI बैंक

3. HDFC

4. एयरटेल

5. एचसीएल टेक

6. सनफार्मा

7. एसबीआई

8. L&T

9. TCS

10. एवेन्यू सुपरमार्ट

दिसंबर महीने में जिन शेयरों में सबसे ज्यादा वैल्यू घटी है, उनमें टॉप 10 में ये शामिल हैं.

1. HDFC बैंक

2. बंधन बैंक

3. रैमको सीमेंट

4. वेदांता

5. कोटक महिंद्रा बैंक

6. ट्रेंट

7. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज

8. पीआई इंडस्ट्रीज

9. अंबुजा सीमेंट

10. जेके सीमेंट

दिसंबर में जिन सेक्टर्स पर म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया, उनमें टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, रिटेल सेक्टर, PSU बैंक, कंज्यूमर सेक्टर, टेलिकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर प्रमुख हैं. इसमें मंथली बेस पर सबसे ज्यादा वेटेज बढ़ा हैं. वहीं, जिन सेक्टर पर मंथ्सली बेस पर सबसे ज्यादा वेटेज घटा है उनमें प्राइवेट बैंक, सीमेंट, आयल एंड गैस, आटोमोबाइल, यूटिलिटीज और केमिकल सेक्टर प्रमुख हैं. हालांकि इसके बाद भी प्राइवेट बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा 18.2 फीसदी वेटेज बना हुआ है. सबसे ज्यादा वेटेज वाले अन्य सेक्टर में टेक्नोलॉजी (11.7%), NBFCs (8.9%) और हेल्थकेयर (8.1%) शामिल हैं. रीसल एस्टेट, टेक्सटाइल, टेक, रिटेल और इंफ्रा सेक्टर में दिसंबर में सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ा है.

साल 2020 की बात करें तो म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा अलोकेशन डिफेंसिव शेयरों पर रहा है. इस सेग्मेंट में वेटेड 650bp बढ़कर 33.9 फीसदी हो गया. 2020 के शुरूअसती महीनों में जोरदार तेजी, फिर मार्च में तेज गिरावट और नवंबर व दिसंबर में एक बार फिर तेजी के बीच डिफेंसिव शेयर पसंद बने रहे. टेक्नोलॉजी सेक्टर पर साल 2020 में वेटेज 370bp बढ़कर 11.7 फीसदी हो गया है. म्यूचुअल फंड अलोकेशन के मामले में यह दूसरे नंबर पर है. अलोकेशन के मामले में हेल्थकेयर चौथे नंबर पर है तो टेलिकॉम इस मामले में 12वें नंबर पर आ गया है.

दिसंबर महीने में म्यूचुअल फंड का फोकस फ्रंटलाइन शेयरों पर कम रहा है. रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी 50 के 82 फीसदी शेयरों में म्यूचुअल फंड बीते महीने में बिकवाल रहे हैं. जबकि सितंबर में 44 फीसदी, अगस्त में 38 फीसदी और जुलाई में करीब 40 फीसदी शेयरों में खरीददार रहे थे.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिसंबर में 3.4 फीसदी बढ़कर 31 लाख करोड़ पहुंच गया है. लगातार 7वें महीने एयूएम में बढ़ोत्तरी देखने को मिली. साल 2020 में एयूएम में 9.5 लाख करोड़ यानी 17 फीसदी से ज्यादा की बढ़त रही है.

