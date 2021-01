2021: SIP के लिए बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड! 5 साल में 10 हजार मंथली निवेश को बना चुके हैं 10 लाख

Best Mutual Funds For SIP: इक्विटी मार्केट में जहां रिकॉर्ड तेजी है, अब म्यूचुअल फंडों में भी रिटर्न पटरी पर आने लगा है. इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो अब 3 से 5 साल का रिटर्न निगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं. हालांकि शेयर बाजार के हाई वैल्युएशन को देखने हुए एक्सपर्ट एक मुश्त निवेश की बजाए एसआईपी का रास्ता चुनने की सलाह दे रहे हैं. एसआईपी के जरिए पसंदीदा स्कीम में एक मुश्त निवेश की बजाए हर महीने अपनी सुविधा के अनुसार तय रकम लगा सकते हैं. देश में मैक्रो एन्वायरनमेंट अच्छे दिख रहे हैं. डिमांड बए़ रही है. खपत में सुधार है. जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पर है. ऐसे में अर्थव्यवस्था में रिकवरी जारी रहेगी. इस कंडीशन में घरेलू कंपनियों का फायदा मिलेगा. एक्सपर्ट का कहना है कि लॉर्जकैप पहले से चढ़ चुके हैं, इसलिए अभी मिडकैप, लॉर्ज एंड मिडकैप और स्मालकैप सेग्मेंट में से अच्छी स्कीम का चुनाव करना चाहिए.

5 साल की एसआईपी का रिटर्न: 21%

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.88 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

5 साल में एकमुश्त निवेश पर रिटर्न: 17%

1 लाख निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.19 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

टाइप: ओपेन एंडेड

एसेट्स: 7,878 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.55% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: लो

5 साल की एसआईपी का रिटर्न: 17%

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.11 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

5 साल में एकमुश्त निवेश पर रिटर्न: 15%

1 लाख निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 1000 रुपये

टाइप: ओपेन एंडेड

एसेट्स: 1229 करोड़ (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.73% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल की एसआईपी का रिटर्न: 20%

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.86 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

5 साल में एकमुश्त निवेश पर रिटर्न: 17.5%

1 लाख निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.24 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

टाइप: ओपेन एंडेड

एसेट्स: 6,202 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.90% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल की एसआईपी का रिटर्न: 19.77%

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.69 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

5 साल में एकमुश्त निवेश पर रिटर्न: 19%

1 लाख निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.38 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

टाइप: ओपेन एंडेड

एसेट्स: 13405 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.74% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज से कम

5 साल की एसआईपी का रिटर्न: 17%

10,000 मंथली SIP की 5 साल में वैल्यू: 9.16 लाख रुपये

मिनिमम SIP: 1000 रुपये

5 साल में एकमुश्त निवेश पर रिटर्न: 15.76%

1 लाख निवेश की 5 साल में वैल्यू: 2.08 लाख रुपये

मिनिमम निवेश: 5000 रुपये

टाइप: ओपेन एंडेड

एसेट्स: 6880 करोड़ (30 नवंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.76% (30 नवंबर, 2020)

रिस्क ग्रेड: एवरेज

(नोट: BPN फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड सीईओ ए.के. निगम से बातचीत पर आधारित. वहीं, फंड की जानकारी पिछले 5 साल के प्रदर्शन के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एडवाइजर की सलाह लें.)

