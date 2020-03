COVID-19 से म्यूचुअल फंड बाजार पस्त, FY20 में लॉजैर्कप से स्मालकैप सबकी बिगड़ी गणित; चेक करें 1 साल का रिटर्न

Mutual Fund Market in FY20: दुनियाभर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप ने इक्विटी मार्केट के साथ ही म्यूचुअल फंड बाजार की हालत भी पस्त कर दी है. पिछले 3 महीनों के दौरान ही म्यूचुअल फंड बाजार पर कोरोना वायरस का ऐसा पसर पड़ा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की गणित बिगड़ गई. जो फंड सालाना 10 से 12 फीसदी के हिसाब से रिटर्न दे रहे थे, उनमें बीते 1 साल के दौरान बड़ी गिरावट आई है. इक्विटी सेग्मेंट में अलग अलग फंडों की बात करें तो पिछले 1 साल का रिटर्न 45 फीसदी तक निगेटिव रहा है. लॉर्जकैप सेग्मेंट हो या मिडकैप या मल्टी कैप, कोरोना के कहर से कोई नहीं बचा है और बीते पूरे फाइनेंशियल में हर सेग्मेंट में 25 फीसदी से ज्यादा गिरावट रही. यहां तक कि सेक्टोरल इंडेक्स भी 38 फीसदी तक टूट गए. बीते फाइनेंशियल में किस सेग्मेंट में कितनी गिरावट

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

DSP इक्विटी निफ्टी 50: 36 फीसदी

SBI ETF सेंसेक्स नेक्स्ट 50: 35 फीसदी

निप्पॉन इंडिया लॉर्जकैप फंड: 34 फीसदी

HDFC टॉप 100 फंड: 34 फीसदी

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

फ्रैंकलिन इक्विटी एडवांटेज फंड: 37 फीसदी

UTI कोर इक्विटी फंड: 35 फीसदी

HDFC ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड: 33 फीसदी

ICICI प्रू लॉर्ज एंड मिडकैप: 31 फीसदी

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड: 38 फीसदी

निप्पॉन इंडिया मल्टीकैप फंड: 37 फीसदी

HDFC फोकस्ड 30: 36 फीसदी

फ्रैंकलिन इक्विटी फंड: 33 फीसदी

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

आदित्य बिरला सनलाइफ मिडकैप फंड: 35 फीसदी

ICICI प्रू मिडकैप फंड: 35 फीसदी

HDFC मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड: 32 फीसदी

SBI मैग्नम मिडकैप फंड: 32 फीसदी

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

आदित्य बिरला सनलाइफ स्मालकैप फंड: 45 फीसदी

HDFC स्मालकैप फंड: 43 फीसदी

क्वांटम स्मालकैप फंड: 43 फीसदी

सुदंरम स्मालकैप फंड: 39 फीसदी

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड: 44 फीसदी

आदित्य बिरला सनलाइफ प्योर वैल्यू: 40 फीसदी

HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू: 37 फीसदी

क्वांटम लांग टर्म इक्विटी वैल्यू: 36 फीसदी

1 साल में सबसे ज्यादा टूटने वाले फंड

निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर: 37 फीसदी

IDFC टैक्स एडवांटेज: 36 फीसदी

क्वांटम टैक्स सेविंग: 36 फीसदी

HDFC टैक्स सेवर फंड: 35 फीसदी

(सभी रिटर्न निगेटिव में), (source: value research)

सैमको सिक्युरिटीज के हेड-रैंक म्यूचुअल फंड, ओमकेश्वर सिंह का कहना है कि कोरोना वायरस संकट के चलते म्यूचुअल फंड बाजार की दशा खराब दिख रही है. निवेशक अपना पैसा लगातार गंवा रहे हैं. कोरोना के चलते इक्विटी बाजार में उथल पुथल है, इसी का असर इक्विटी फंडों पर पड़ रहा है. इसके चलते कई अच्छे रिटर्न देने वाले फंडों में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है. BPN फिनकैप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ व डायरेक्टर अमित निगम का कहना है कि 3 महीने पहले तक किसी ने बाजार की ऐसी दशा का अनुमान नहीं लगाया था. इक्विटी फंडों में लगातार पैसा आ रहा था. एसआईपी बढ़ रही थी. लेकिन इस ग्लोबल महामारी की वजह से कई अच्छे फंडों में गिरावट आई है. यह गिरावट फंडामेंटल के चलते नहीं है. इसलिए आगे बाजार की दशा स्थिर होने के बाद एक बार फिर म्यूचुअल फंडों का रिटर्न तेजी से बढ़ेगा.

