Mutual Fund की टॉप लिस्ट में RIL, Infosys समेत ये 10 स्टॉक, गिरते बाजार में मेटल, टेक, Oil & Gas सेक्टर पर भरोसा

जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड की टॉप बॉइंग में BFSI स्टॉक प्रमुख रहे थे. वहीं फरवरी में उन्होंने इस सेक्टर से दूरी बनाई. बल्कि मेटल, टेक, Oil & Gas पर भरोसा बढ़ा है.

उथल पुथल वाले इस बाजार में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं.

Mutual Fund Strategy: साल 2022 शेयर बाजार के लिए अबतक तो अच्छा नहीं बीत रहा है. इस साल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स करीब 3 फीसदी कमजोर हो चुके हैं. ब्रॉडर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है. घरेलू आजार में कमजोर ग्लोबल संकेत हावी रहे हैं. खासतौर से रूस व यूक्रेन संकट, क्रूड की बढी कीमतें, इनफ्लेशन, सेंट्रल बैंकों का सख्त रुख और साल की शुरूआत में कोविड 19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट. इस साल FII ने लगातार बाजार से पैसे निकाल हैं. हालांकि DII ने इसे कुछ बैलेंस भी किया है. फरवरी महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो उथल पुथल वाले इस बाजार में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं. जहां जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड की टॉप बॉइंग में BFSI स्टॉक प्रमुख रहे. वहीं फरवरी में उन्होंने इस सेक्टर से दूरी बनाई. बल्कि मेटल, टेक, Oil & Gas पर भरोसा बढ़ा है. इस बारे में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट जारी की है. किस सेक्टर में बढ़ा वेटेज, किसमें घटा म्यूचुअल फंड का मंथली बेसिस पर जिन सेक्टर में वेटेज सबसे ज्यादा बढ़ा है, उनमें मेटल, हेल्थकेयर, टेक्नोलॉजी, NBFCs, Oil & Gas, कंज्यूमर, रिटेल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शामिल रहे हैं. वहीं जिनमें वेटेज घटा है, उनमें आटोमोबाइल, PSU Banks, सीमेंट, इंश्योरेंस, कैपिटल गुड्स, Private Banks और केमिकल सेक्टर है. जनवरी में 12 महीने के लो पर पहुंचने के बाद मेटल सेक्टर में वेटेज फरवरी 2022 में बढ़कर 2.6 फीसदी हो गया है. मंथली बेसिस पर यह 20bp और सालाना बेसिस पर 10bp बढ़ा है. टेक सेक्टर में वेटेज बढ़कर 12.5 फीसदी हो गया है. मंथली बेसिस पर इसमें 20bp और सालाना बेसिस पर 210bp वेटेज बढ़ा है. आटोामेबाइल में लगातार 5 महीने वेटेज बए़ने के बाद फरवरी में मॉडरेट रहा है. यह मंथली बेसिस पर 20b और सालाना आधार पर 10b घटकर 6.4 फीसदी रहा. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में बढ़ी वैल्यू मंथली बेसिस पर म्यूचुअल फंड ने जिन शेयरों में सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाई है, उनमें Infosys (+INR19.9b), Hindalco Industries (+INR18.9b), Reliance Industries (+INR15.6b), Tata Steel (+INR13.5b) और Avenue Supermarts (+INR10.6b) टॉप 5 हैं. इनके अलावा Chola. Invest. & Fin, HCL Tech, Cipla, Divis Labs और Titan भी टॉप 10 में शामिल हैं. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में घटी वैल्यू वहीं जिन शेयरों में मंथली बेसिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है, उनमें टॉप 5 में 4 तो बैंकिंग स्टॉक हैं. इनमें ICICI Bank (-INR52.6b), SBI (-INR50.2b), HDFC Bank (-INR27b) और Axis Bank (-INR21.7b) शामिल हैं. इनके अलावा इस लिस्ट के टॉप 10 में TCS, L&T, NTPC, Bharti Airtel, BPCL और SBI Life Ins शामिल हैं. AUM बढ़कर 31 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट फरवरी 2022 में मंथली बेसिस पर 1.2 फीसदी बढ़कर 37.6 लाख करोड़ पहुंच गया है. वोलेटाइल मार्केट में भी 25400 करोड़ रुपये के साथ इक्विटी इनफ्लो मजबूत रहा है. फरवरी में SIP के जरिए 11440 करोड़ का निवेश हुआ, जो सालाना आधार पर 52 फीसदी ज्यादा है. हालांकि मंथली बेसिस पर 0.7 फीसदी कम. मंथली बेसिस पर लगातार 9 महीने बढ़ने के बाद फरवरी में SIP घटी है.

