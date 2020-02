Mutual Fund: ये है म्यूचुअल फंड का छुपा रुस्तम; 10 साल में 3 गुना कर दिया पैसा, चेक करें 1 से 10 साल का रिटर्न

Mutual Fund Hidden Gem: म्यूचुअल फंड निवेश का बेहद ही पॉपुलर विकल्प बन गया है. इसका आंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री के एसेट अंडर कमैनेजमेंट यानी AUM में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है. जनवरी में इंडस्ट्री का AUM मंथली बेसिस पर 5 फीसदी बढ़कर 27.86 लाख करोड़ पहुंच गया है. जनवरी में म्यूचुअल फंड में 1.20 लाख करोड़ रुपये का इनफ्लो देखा गया. इक्विटी और लिक्विड दोनों सेग्मेंट में निवेशकों का रुझान बढ़ा है. अगर इक्विटी फंड की बात करें तो जनवरी में सबसे ज्यादा निवेश मिडकैप फंड कटेगिरी में आया.

इक्विटी मिडकैप में निवेश 126 फीसदी बढ़कर 1798 करोड़ रुपये रहा, जो दिसंबर में 796 करोड़ रुपये था. इसके बाद मल्टीकैप का नंबर रहा, जिसमें निवेशकों ने 1722 करोड़ रुपये डाले, जो दिसंबर में 511 करोड़ रुपये था. स्मालकैप में जनवरी में कुल निवेश दिसंबर 421 करोड़ के मुकाबले बढ़कर 1072 करोड़ रुपये रहा. अगर आप भी म्यूचुअल फंड में किसी अच्छी स्कीम की तलाश में हैं तो हमने यहां सैमको सिक्युरिटीज के हवाले से एक ऐसा ही फंड चुना है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का छुपा रुस्तम साबित हुआ है.

10 साल में 3 गुना हुआ पैसा: फंड ने पिछले 10 साल में 11.97 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. फंड में अगर 10 साल पहले किसी ने 1 लाख रुपये निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू आज 3 गुने से ज्यादा बढ़कर 3.10 लाख रुपये हो गई. वहीं, पिछले 10 साल में 10 हजार मंथली की एसआईपी की वैल्यू बढ़कर आज 22.57 लाख रुपये हो गई.

1 साल में रिटर्न: 17.84 फीसदी

3 साल में रिटर्न: 12.07 फीसदी

5 साल में रिटर्न: 8.30 फीसदी

7 साल में रिटर्न: 13.18 फीसदी

सैमको सिक्युरिटीज के रिसर्च हेड ओमकेश्वर सिंह के मुताबिक SBI मैगनम इक्विटी ESG फंड ओपेन एंडेड इक्विटी थिमैटिक फंड है और यह उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है जिनका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए है. फंड ने इंसेप्शन के बाद से ही 14.44 फीसदी सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है. फंड की बेहतर रेटिंग और रैंकिंग सभी पैरामीटर पर इसे मजबूत बनाती है. हालांकि इस फंड को कई रेटिंग एजेंसिया द्वारा रेटिंग नहीं मिली है, लेकिन यह इंडस्ट्री का छुपा रुस्तम साबित हुआ है.

एसेट्स: 2,735 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.24% (31 दिसंबर, 2019)

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम एसआईपी: 500 रुपये

टॉप होल्डिंग: HDFC बैंक, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक

(नोट: हमने यहां एक्सपर्ट के हवाले से जानकारी दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.)

