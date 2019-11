म्यूचुअल फंड में SIP से जमकर हो रहा है निवेश, अक्टूबर में इंडस्ट्री ने जुटाए 8246 करोड़

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिये अक्टूबर महीने में 8246 करोड़ रुपए जुटाए हैं. यह एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 3.2 फीसदी अधिक है. शेयर बाजार में पिछले दिनों आई तेजी और अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सरकार द्वारा किए गए रिफॉर्म की वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एसआईपी निवेश बढ़ा है. बता दें कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुल 44 कंपनियां काम कर रही हैं. इक्विटी फंड्स में निवेश के लिए ये कंपनियां मुख्य रूप से SIP पर निर्भर करती हैं.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान यानी कुल 7 महीनों में एसआईपी के जरिए निवेश बढ़कर 57,607 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 52,472 करोड़ रुपए था. अगर पिछले 12 महीनों की बात करें तो एसआईपी में औसत निवेश ​हर महीने 8000 करोड़ रुपये का रहा है.

एम्फी का कहना है कि रिटेल निवेशकों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी सबसे प्रमुख मार्ग बना हुआ है. इससे बाजार जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है. आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में एसआईपी के जरिये योगदान 8,246 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले साल के इसी महीने के 7,985 करोड़ रुपए की तुलना में 3.2 फीसदी अधिक है.

हालांकि, इससे पिछले महीने यानी सितंबर की तुलना में एसआईपी के जरिये निवेश घटा है. सितंबर में उद्योग ने एसआईपी से 8,263 करोड़ रुपये जुटाए थे. अगस्त में एसआईपी के जरिये निवेश 8,231 करोड़ रुपये, जुलाई में 8,324 करोड़ रुपये, जून में 8,122 करोड़ रुपये, मई में 8,183 करोड़ रुपये और अप्रैल में 8,238 करोड़ रुपये रहा था.

