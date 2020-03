म्यूचुअल फंड किन शेयरों में लगा रहे हैं पैसा, कहां की बिकवाली; गिरावट के दौर में ऐसी रही स्ट्रैटेजी

Mutual Fund Investment: पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल और घरेलू शेयर बाजारों में काफी कुछ बदल गया है. इसके चलते बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इसका असर म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी हुआ है. हालांकि फरवरी के डाटा की बात करें तो मौजूदा स्थिति के लिहाज से कुछ पुराना जरूर लगता है, लेकिन कोरोना के दौर में भी फरवरी में निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंडों में जमकर पैसा लगाया है. पिछले महीने इक्विटी फंड में 8700 करोड़ रुपये का इनफ्लो हुआ जो 15 महीने में सबसे ज्यादा रहा है. कैश होल्डिंग के मामले में 4 महीने लगातार गिरावट के बाद पहली बार कैश लेवल बढ़ा है. इस दौरान एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश हुआ. वहीं, कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही है. जानते हैं म्यूचुअल फंड निवेशक कहां लगा रहे हैं पैसा,कहां की बिकवाली.

फरवरी में एफएमसीजी सेक्टर में म्यूचुअल फंड होल्डिंग में 51 फीसदी तक की बढ़त दिखी, जो एक महीने पहले अंडरवेट सेक्टर था.

एफएमसीजी

फार्मा सेक्टर

टेलिकॉम

NBFC

फरवरी में कैपिटल गुड्स में म्यूचुअल फंड होल्डिंग 43 फीसदी तक घट गई.

कैपिटल गुड्स

इंफ्रास्ट्रक्चर

आटो एंड आटो एंसिलियरीज

बैंक

आईटी

आयल एंड गैस

कमोडिटीज

एवेन्यू सुपरमार्ट, एयरटेल, एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले इंडिया, टाइटन कंपनी, यूनाइटेड स्पिरीट, अशोक लेलैंड, हनीवेल आटोमेशन, डिवाइस लैब

एलएंडटी, एचडीएफसी लिमिटेड, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मदरसन सूमी

ट्रेंट, मैक्स फाइनेंशियल, इप्का लैब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एबॉ इंडिया, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट, अपोलो हास्पिटल

एलआईसी हाउसिंग, एसीसी, सुदंरम फास्टेनर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, इंद्रप्रस्थ गैस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफो एज, पेज इंडस्ट्रीज

एचयूएल, एयरटेल, यूनाइटेड स्पिरीट, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, टाइटन कंपनी, एसबीआई लाइफ, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, पावरग्रिड कॉरपोरेशन

एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, टीसीएस, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी, आईटीसी

(रिपोर्ट: ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल)

