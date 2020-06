कोरोना संकट में म्यूचुअल फंड ने पकड़ी ‘डिफेंसिव’ राह; किन शेयरों में लगा रहे हैं पैसा, किनसे बनाई दूरी

कोरोना संकट के बीच म्यूचुअल फंड हाउस भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर हो रहे हैं. मौजूदा समय की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने अलोकेशन के लिए तेजी से सेक्टर और स्टॉक में बदलाव किए हैं. बदले माहौल में म्यूचुअल फंड का भरोसा डिफेंसिव माने जाने वाले सेक्टर पर बढ़ा है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस दौरान कंज्यूमर, टेलिकॉम आटोमोबाइल, हेलथकेयर, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, मेटल और यूटिलिटीज पर दांव लगाया है. जबकि फाइनेंशियल सेक्टर से दूरी बनाई है.

म्यूचुअल फंड का डिफेंसिव सेक्टर पर वेटेज मंथली बेसिस पर मई में 220 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 35.5 फीसदी हो गया है. यह आल टाइम हाई है. डिफेंसिव माने जाने सभी सेक्टर में मंथली बेस पर अलोकेशन बढ़ा है. इसमें कंज्यूमर सेक्टर में वेटेज 100 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 9.8 फीसदी हो गया है और म्यूचुअल फंड अलोकेशन में यह सेक्टर दूसरे नंबर पर आ गया है. टेलिकॉम सेक्टर पर वेट लगातार 7वें महीने बढ़ा है. मई में इस सेक्टर मंथली बेसिस पर 80 बेसिस प्वॉइंट बढ़कर 3.9 फीसदी हो गया है.

मई में म्यूचुअल फंडों ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से दूरी बनाई है. प्राइवेट बैंकों का वेटेज

मंथली आधार पर 130 बेसिस प्वॉइंट और सालाना आधार पर 300 बेसिस प्वॉइंट घटकर 20 महीने के लो 16.7 फीसदी पर आ गया है. NBFCs, PSU बैंक, आयल एंड गैस और रिटेल सेक्टर में म्यूचुअल फंडों ने निवेश कम किया है.

HUL (+6580 करोड़), भारती एयरटेल (+6140 करोड़), ITC (+1890 करोड़), अरबिंदो फार्मा (+900 करोड़), सिप्ला (+790 करोड़), M&M (+5230 करोड़), अल्ट्राटेक सीमेंट (8810 करोड़), ब्रिटानिया (4570 करोड़), विप्रो (+2410 करोड़), डॉ रेड्डी (+6270 करोड़).

ICICI बैंक (-5270 करोड़), SBI (-4150 करोड़), Axis बैंक (-3660 करोड़), HDFC बैंक (-3610 करोड़), HDFC (-3500 करोड़), बजाज फाइनेंस (-1940 करोड़), कोटक बैंक (-1730 करोड़), PFC (-700b).

निफ्टी 50 के 52 फीसदी शेयरों में म्यूचुअल फंड नेट बॉयर्स रहे हैं. मई में सबसे ज्यादा नेट बॉइंग HUL (+60.4%), Zee इंटरटेनमेंट (+27.7%), JSW स्टील (+18.2%), विप्रो (+18%) और भारती इंफ्राटेल (+17.8%) में रही है. इसके अलावा टाटा मोटर्स, एयरटेल, ब्रिटानिया, टेक महिंद्रा और बजाज आटो भी इस मामले में लीडिंग स्टॉक हैं.

