म्यूचुअल फंड ने बदली स्ट्रैटेजी: चेक करें किन शेयरों में लगा रहे हैं पैसा, कहां हो रही बिकवाली

Mutual Fund Investment Strategy: कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल और घरेलू शेयर बाजारों में वोलैटिलिटी बनी हुई है. वित्तीय बाजारों को आर्थिक ग्रोथ पटरी पर लौटने की चिंता सता रही है. इससे बाजार में भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है. इसका असर म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी हुआ है. इस साल अबतक की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के तकरीबन हर सेग्मेंट में गिरावट 20 से 25 फीसदी तक रही है. इसी का असर रहा कि इस दौरान म्यूचुअल फंडों ने भी अप्रैल महीने में अपने निवेश की रणनीति में बदलाव किया है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड किन शेयरों पैसा लगा रहे हैं, तो कहां बिकवाली कर रहे हैं. इस दौरान म्यूचुअल फंड ने फार्मा, आटो व आटो एंसिलियरीज के अलावा टेलिकॉम में निवेश बढ़ाया है. वहीं, कंज्यूमर गुड्स, आयल एंड गैस व आईटी से पैसे निकाले हैं.

इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में मार्च 2020 की तुलना में अप्रैल 2020 में शुद्ध निवेश लगभग 46 फीसदी घटकर 6,212.96 करोड़ रुपये रहा. मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 11,485 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था. म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत अप्रैल 2019 की तुलना में अप्रैल 2020 में एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एएमयू बढ़ी है. पिछले साल 22.26 लाख करोड़ रुपये की तुलना में यह 7.5 फीसदी बढ़कर 23.93 लाख करोड़ रुपये हो गई है. अप्रैल में एसआईपी का योगदान 8376.11 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्च में यह 8641.20 करोड़ रुपये था.

MoM: किन सेक्टर पर बढ़ा फोकस, कहां घटा

यहां बढ़ा फोकस: फॉर्मास्युटिकल्स, आटो एंड आटो एंसिलियरीज, टेलिकॉम, एफएमसीजी व अदर्स.

यहां घटा फोकस: कंज्यूमर गुड्स, आयल एंड गैंस, आईटी, कमोडिटी, कैपिटल गुड्स, बैंक, NBFC व कमोडिटीज

जबकि इस दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कंज्यूमर गुड्स, फॉर्मास्युटिकल्स, आयल एंड गैंस, NBFC और आईटी सर्विसेज में निवेया बढ़ाया है. जबकि बैंक, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, आटो एंड आटो एंसिलियरीज, कमोडिटीज में निवेश घटाया है.

इनमें बढ़ा निवेश: रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल, इंफोसिस, एचडीएफसी, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टाटा कंसल्टेंसी

कहां घटा निवेश: बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, एसबीआई, ग्लैक्सो स्मिथ कंज्यूमर हेल्थकेयर, इंटरग्लोब एविएशन, इंडियन आयल कॉरपोरेशन, सीमेंस लिमिटेड, एचयूएल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ओरेकल

इनमें बढ़ा निवेश: रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एयरटेल, इंफोसिस, सनफार्मा, टीसीएस, मारुति सुजुकी और CESC लिमिटेड

कहां घटा निवेश: एल एंड टी, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एचपीसीएल, एसबीआई, एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विस, सहमेंस, एचयूएल, ग्लैक्सो स्मिथ कंज्यूमर हेल्थकेयर, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल

इनमें बढ़ा निवेश: आरती इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इप्का लैब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कोलगेट पामोलिव, मैक्स फाइनेंशियल, अतुल इंडस्ट्रीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज

इनमें घटा निवेश: आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, थर्मेक्स लिमिअेड, आरबीएल बैंक लिमिटेड, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, एशियन पेंट्स, पीवीआर लिमिटेड, Schaeffler इंडिया लिमिटेड, यूनाइटेड ब्रवरीज, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट

