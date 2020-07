निवेश के लिए चुनें बेस्ट मल्टीकैप फंड; 10 साल में 14% तक सालाना रिटर्न, 3.5 गुना तक बढ़ा पैसा

Multi cap Mutual Funds: उतार चढ़ाव वाले बाजार में इक्विटी में पैसा लगाने का एक बेहतर विकल्प मल्टीकैप म्यूचुअल फंड हैं. इसके जरिए सिर्फ लार्जकैप, सिर्फ मिडकैप या स्मालकैप की बजाए हर तरह की मार्केट कैप वाली कंपनियों में आपका पैसा निवेश होता है. यानी किसी एक सेग्मेंट में पूरा पैसा लगाने की बजाए यहां पोर्टफोलियो खुद ही डाइवर्सिफाई हो जाता है. इनके पोर्टफोलियो में लार्जकैप, मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक शामिल होते हैं. सेबी के निर्देश के अनुसार इन स्कीमों को अपने पोर्टफोलियो का 65 फीसदी इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना होता है.

BPN फिनकैप कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और डायरेक्टर एके निगम के अनुसार, मौजूदा समय में इक्विटी निवेशकों में कनफ्यूजन बहुत ज्यादा है. वैसे तो मार्च लो से बाजार में अच्छी-खासी तेजी आ चुकी है. लेकिन कई ग्लोबल एजेंसियां दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं में आगे सुस्ती की बात कह रही है. बाजार में भी उठा पठक देखी जा रही है. ऐसे में मल्टीकैप फंड सेफ विकल्प लग रहा है, जो एक ही साथ आपके पैसे को हर तरह की मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश का विकल्प देते हैं. दूसरे यहां फंड मैनेजर के पास विकल्प होता है कि वे जरूरत के अनुसार पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉलकैप शेयरों में निवेश घटा-बढ़ा सकते हैं.

10 साल का रिटर्न: 14 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.63 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 22.82 लाख

लांच डेट: 11 अक्टूबर, 2004

लांच के बाद से रिटर्न: 18.13%

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 8962 करोड़ रुपये (30 जून, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.88% (30 जून, 2020)

रिस्क: लो

टॉप होल्डिंग: एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, एयरटेल

10 साल का रिटर्न: 12.5 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 3.20 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 21.11 लाख

लांच डेट: 17 मार्च, 2008

लांच के बाद से रिटर्न: 12.72%

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 1000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 846 करोड़ रुपये (30 जून, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 2.47% (30 जून, 2020)

टॉप होल्डिंग: आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस

10 साल का रिटर्न: 11.22 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.90 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 21.64 लाख

लांच डेट: 11 सितंबर, 2009

लांच के बाद से रिटर्न: 11.70%

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 27,976 करोड़ रुपये (30 जून, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.69% (30 जून, 2020)

टॉप होल्डिंग: आईसीआईसीआई बैंक, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंफोसिस

10 साल का रिटर्न: 11 फीसदी

10 साल में 1 लाख की वैल्यू: 2.82 लाख

10 साल में 10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 20.33 लाख

लांच डेट: 26 जुलाई, 2007

लांच के बाद से रिटर्न: 10.22%

मिनिमम इन्वेस्टमेंट: 5000 रुपये

मिनिमम SIP: 500 रुपये

एसेट्स: 7,097 करोड़ रुपये (30 जून, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 1.91% (30 जून, 2020)

रिस्क: एवरेज

टॉप होल्डिंग: आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक

(source: value research)

(नोट: हमने यहां फंड के प्रदर्शन के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)

