Multibagger Stocks 2020: टॉफी, चॉकलेट की कीमत वाले इन शेयरों ने किया मालामाल; 1 लाख के बना दिए 7 लाख

Indian Multibagger Stocks in 2020: साल 2020 शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी बेहद यादगार रहा है. कुछ महीनों पहले की बात करें तो हर कोई शेयर बाजार में हुए घाटे की बात कर रहा था. कोरोना महामारी से शेयर बाजार का रिटर्न ऐसा बिगाड़ा कि मार्च और अप्रैल में करीब 85 फीसदी शेयरों का रिटर्न निगेटिव हो गया था. निवेशकों के लााखों और करोड़ों रुपये डूब गए. लेकिन साल के अंत आते आते सबकुछ संभलता दिख रहा है. बल्कि बाजार ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न देकर चौंका भी दिया है. बाजार की इस तेजी में कई ऐसे शेयर जिनकी कीमत 3 रुपये से 40 रुपये के बीच थी, निवेशकों को मालामाल कर दिया. ऐसे कुछ शेयरों ने तो इस साल अबतक करीब 600 फीसदी या 7 गुना तक रिटर्न दिया है.

शेयर बाजार से ऐसे ही हमने कुछ पेनी स्टॉक चुने हैं, जिनमें इस साल 100 फीसदी से 600 फीसदी तक रिटर्न मिला है. यानी निवेशकों का पैसा 7 गुना तक बए़ गया. इस लिहाज से अगर किसी ने साल के शुरू में 1 लाख रुपये निवेया किया होता तो आज उसका पैसा 7 लाचा हो जाता, जिस कीमत में एक अच्छी कार खरीदी जा सेकती है. इनमें से ज्यादातर शेयरों का भाव 1 जनवरी 2020 को 3 से 20 रुपये के बीच था.

आलोक इंडस्ट्रीज

रिटर्न: 600%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 3 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 21.25 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 18 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 61 रुपये

52 हफ्तों का लो: 2.64 रुपये

सुबेक्स

रिटर्न: 385%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 6 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 28.60 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 22.60 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 35 रुपये

52 हफ्तों का लो: 2.80 रुपये

जेपी एसोसिएट्स

रिटर्न: 246%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 2 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 6.80 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 4.80 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 8.44 रुपये

52 हफ्तों का लो: 1.05 रुपये

सुजलॉन एनर्जी

रिटर्न: 218%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 2 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 6 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 4 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 6.19 रुपये

52 हफ्तों का लो: 1.65 रुपये

मजेस्को

रिटर्न: 212%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 4.45 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 14 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 9.55 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 14 रुपये

52 हफ्तों का लो: 2 रुपये

3I इंफोटेक

रिटर्न: 197%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 2 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 5.91 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 3.92 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 5.91 रुपये

52 हफ्तों का लो: 1.15 रुपये

जैन इरीगेशन सिस्टम

रिटर्न: 137%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 8 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 18.85 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 11 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 21 रुपये

52 हफ्तों का लो: 3 रुपये

कारदा कंस्ट्रक्शन

रिटर्न: 378%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 23 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 113.50 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 89.76 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 135.45 रुपये

52 हफ्तों का लो: 20 रुपये

सुवेन लाइफ साइंस

रिटर्न: 338%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 21 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 93.95 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 72.48 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 109 रुपये

52 हफ्तों का लो: 19.35 रुपये

मार्कसंस फार्मा

रिटर्न: 271%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 17 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 62 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 45.29 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 66 रुपये

52 हफ्तों का लो: 10 रुपये

HBL पावर सिस्टम

रिटर्न: 164%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 16 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 42 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 26 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 44 रुपये

52 हफ्तों का लो: 9 रुपये

LT फूड्स

रिटर्न: 155%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 23 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 58 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 35 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 63.50 रुपये

52 हफ्तों का लो: 13 रुपये

फिनोटेक्स केमिकल

रिटर्न: 141%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 27 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 64.90 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 37.95 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 64.90 रुपये

52 हफ्तों का लो: 12.35 रुपये

ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज

रिटर्न: 172%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 45 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 122.90 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 77.70 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 126.65 रुपये

52 हफ्तों का लो: 23.80 रुपये

फर्स्टसोर्स सॉल्सयूशंस

रिटर्न: 155%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 41 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 104.55 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 63.50 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 115.45 रुपये

52 हफ्तों का लो: 20.65 रुपये

जिंदल स्टेनलेस

रिटर्न: 108%

1 जनवरी को शेयर का भाव: 38 रुपये

29 दिसंबर को शेयर का भाव: 80.35 रुपये

शेयर में ग्रोथ: 41.75 रुपये

52 हफ्तों का हाई: 85 रुपये

52 हफ्तों का लो: 22.30 रुपये

(नोट: हमने यहां जानकारी शेयर के प्रदर्शन के आधार पर दी है. यह निवेश की सलाह नहीं है. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.