इस शख्स के फैसले बदल देते हैं कंपनियों की किस्मत! नाम है राकेश झुनझुनवाला

राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में यस बैंक में करीब 0.5 फीसदी हिस्सेदारी 87 करोड़ रुपये में खरीदी है. उन्होंने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए बैंक में 1.29 करोड़ शेयर खरीदे, जिसके बाद से शेयर में तेजी रही. ऐसे सवाल भी उठने लगे कि क्या पिछले 15 महीनों में करीब 78 हजार करोड़ रुपये मार्केट कैप गंवा चुके यस बैंक के अच्छे दिन आएंगे. यह लाजमी भी है क्योंकि झुनझुनवाला के निवेश करने के बाद ऐसे कई शेयर मल्टीबैगर बनकर उभर भी चुके हैं, जिन पर पहले निवेशकों का ज्यादा फोकस नहीं रहता था. इनमें टाटा टी, टाइटन कंपनी, सेसा गोवा, दीवान हाउसिंग, डेल्टा कॉर्प और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे शेयर शामिल हैं.

टाटा टी: राकेश झुनझुनवाला ने पहली बार 5 लाख रुपये का मोटा मुनाफा 1986 में कमाया था. उन्होंने टाटा टी का 5000 शेयर 43 रुपये प्रति शेयर के भाव में कमाया. 3 महीने बाद टाटा टी के शेयरों का भाव बढ़कर 143 रुपये हो गया. यानी प्रति शेयर 100 रुपये का और कुल शेयरों पर 5 लाख रुपये का मुनाफा. उस 5 लाख कोक फिर उसी कंपनी में निवेश कर उन्होंने 5 लाख के 50 करोड़ बना लिए.

सेसा गोवा: राकेश झुनझुनवाला ने 90 के ही दशक में सेसा गोवा का शेयर 27 रुपए में खरीदा था. बाद में वह शेयर 1400 रुपये को हो गया. उस दौरान शेयर गबेचकर झुनझुनवाला ने उन्होंने पहली बार 10 लाख रुपए कमाए थे.

टाइटन कंपनी: राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी में 2002—03 के दौरान निवेश किया था. उस समय शेयर का भाव 3 रुपये था. झुनझुनवाला ने तब 6 करोड़ शेयर कंपनी के खरीदे थे. आज टाइटन कंपनी का शेयर 1156 रुपये के भाव पर पहुंच चुका है. यानी शेयर में 385 गुना से भी ज्यादा शेयर के भाव चढ़ चुके हैं. आज राकेश झुनझुनवाला फैमिली के पास 6.77 लाख शेयर कंपनी के हैं, जिनकी कुल वैल्यू 6750 करोड़ रुपये हो चुका है.

इन शेयरों ने भी दिए थे जमकर रिटर्न: इन शेयरों के अलावा अलग अलग समय के दौरान (2017 से 2018) जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, जेपी एसोसिएट्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट्स, इडेलवाइस, डेल्टा कॉर्प और दीवान हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों ने निवेशकों को 100 से 200 फीसदी तक रिटर्न दिया है. इन शेयरों में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी रही है.

उनके स्टॉक सेलेक्शन की इसी खास क्वालिटी की वजह से राकेश झुनझुनवाला के फैसले पर पर भारत के दिग्गज से दिग्गज निवेशकों की नजर रहती है. इन निवेशकों में वे शामिल हैं जो अपने निवेश को सुरक्षित रखते हुए उनके साथ मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं. इनकी खास बात यह है कि जिस कंपनी में भी ये अपने पैसे निवेश करते हैं, ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में अच्छी कमाई देखी जाती है. यानी अगर इनके निवेश करने के बाद आम निवेशक उस कंपनी में निवेश करता है तो वह भी बेहतर मुनाफा कमा सकता है.

राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है. पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंट रहे राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में 1985 में निवेश करना शुरू किया था. आज इसी काम के जरिए उनकी नेटवर्थ 17750 करोड़ रुपए हो गई है. इतनी नेटवर्थ के साथ वह फोर्ब्स की लिस्ट में 48वें भारत के सबसे अमीर शख्स हैं. वहीं, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भी 804 नंबर पर मौजूद हैं.

अपटेक इंडिया, एनसीसी, रैलीज इंडिया, एग्रो टेक, एस्कॉर्ट, जियोजीत फाइनेंशियल, डेल्टा कॉर्प, टाइटन कंपनी, वीआईपी इंडस्ट्रीज, करूर ब्यासा बैंक, फेडरल बैंक, दीवान हाउसिंग, ल्यूपिक, स्पाइस जेट और फोर्टिस हेल्थकेयर आदि.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.