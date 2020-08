FutureBrand Index 2020: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे ब्रांड, लिस्ट में पहले नंबर पर एप्पल

उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ‘फ्यूचरब्रांड सूचकांक 2020’ (FutureBrand Index 2020) में एप्पल (Apple) के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ब्रांड है. रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनी है. फ्यूचरब्रांड ने 2020 की सूची को जारी करते हुए कहा कि इस सबसे लंबी छलांग दूसरे स्थान के लिए लगाई है. रिलायंस इंडस्ट्री हर पैमाने पर खरी उतरी.

रिपोर्ट में रिलायंस के बारे में कहा गया है कि यह भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक हैं. कंपनी की बहुत अधिक इज्जत. है और नैतिक रूप से काम करती है. इसी के साथ कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ग्राहकों को बेहतर अनुभव और वृद्धि से जुड़ी है. लोगों का कंपनी के साथ एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता है. फ्यूचरब्रांड एक वैश्विक ब्रांड बदलाव कंपनी है.

यह पिछले छह साल से यह सूचकांक पेश कर रही है. उसने कहा कि रिलायंस की सफलता का श्रेय अंबानी को दिया जाना चाहिए. उन्होंने कंपनी को भारतीयों के लिए एक मेगास्टोर की तरह वन स्टॉप दुकान के तौर पर नई पहचान दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आज कंपनी ऊर्जा, पेट्रोरसायन, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करती है.

गूगल और फेसबुक ने उसमें हिस्सेदारी खरीदी है. उन्हें उम्मीद है कि अगले सूचकांक में कंपनी शीर्ष पर होगी. इस सूची में एप्पल सबसे शीर्ष पर है. जबकि सैमसंग तीसरे स्थान, एनवीडिया चौथे, मोताई पांचवे, नाइकी छठे, माइक्रोसॉफ्ट सातवें, एएसएमएल आठवें, पेपाल नवें और नेटफ्लिक्स दसवें स्थान पर है.

