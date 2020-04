मुकेश अंबानी की एक डील से RIL निवेशकों की लगी लॉटरी, कुछ घंटों में कमा लिए 78350 करोड़

रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों की आज एक डील से लॉटरी लग गई है. आज के कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपर सर्किट लगा है. आरआईएल का शेयर 10 फीसदी मजबूत होकर 1359.65 रुपये के भाव पर पहुंच गया. शेयर के इस भाव पर पहुंचने के साथ आरआईएल का मार्केट कैप भी 78353 करोड़ बढ़कर 8,61,922.16 करोड़ हो गया. यानी एक झटके में निवेशकों की दौलत में 78350 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ. आरआईएल की फेसबु​क के साथ जियो में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर हुई डील के बाद यह तेजी देखने को मिली.

पिछले 1 महीने की बात करें तो आरआईएल में करीब 51 फीसदी तेजी आ चुकी है. 23 मार्च को शेयर 884 रुपये के भाव पर था जो आज 1359 रुपये को पार कर गया. आज आरआईएल का शेयर 10 फीसदी मजबूती के साथ बीएसई पर 1360 रुपये के भाव पर पहुंच गया. मंगलवार को शेयर 1236 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. वहीं, अज यह अच्छी बढ़त के साथ 1320 रुपये के भाव पर खुला. फिलहाल अभी यानी सुबह 10:30 बजे के करीब भी शेयर करीब 6.5 फीसदी तेजी के साथ 1320 रुपये के आस पास ही ट्रेड कर रहा है. मंगलवार को आरआईएल का मार्केट कैप 783569 करोड़ रुपये था.

कोरोना वायरस के चलते कंपनी के ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ा. कंपनी का पेटकैम, रिफाइनिंग और रिटेल बिजनेस प्रभावित हुआ. ट्रैवल को लेकर लगी बंदिशों, ट्रेड एक्टिविटी में कमी और लॉकडाउन ने माहौल और खराब किया. इस दौरान तेल की कीमतों में गिरावट कंपनी के मार्जिन के लिए सपोर्ट देने वाला हो सकता था, लेकिन कोरोना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया.

ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, आरआईएल पर कर्ज को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है. कंपनी कैशरिच है, आने वाले दिनों में कंपनी जीरो डेट यानी कर्ज खत्म करने के प्लान पर चलती रहेगी. रिलायंस के कंज्यूमर बिजनेस की बाजार हिस्सेदारी अगले वित्त वर्ष में 50 फीसदी तक पहुंच सकती है. लॉकडाउन में उसके टेलिकॉम बिजनेस पर असर नहीं हुआ है. ब्रोकरेज ने शेयर में 1550 रुपये का लक्ष्य दिया है.

ब्रोकरेज हाउस एमके ग्लोबल का भी मानना है कि आकर्षक वैलुएशन पर चल रहे आरआईएल में आउटपरफॉर्म करने की क्षमता है. ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्युरिटीज ने शेयर के लिए 1400 रुपये का लक्ष्य दिया है. ब्रोकरेज के अनुसार शेयर में अब खत्म हो चुकी है, आगे तेजी देखने को मिलेगी. रिपोर्ट के अुनसार तीसरी तिमाही की तुलना में 36 फीसदी घटकर GRM $5.9/bbl रह सकता है. लेकिन कंपनी के टेलिकॉम बिजनेस को लेकर कोई चिंता नहीं है. लॉकडाउन के बाद रिटेल बिजनेस में भी में में ग्रोथ बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है.

कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फेसबुक के साथ बड़ी डील की है. रिलायस इंडस्ट्रीज के टेलिकॉम आर्म जियो में दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक हिस्सेदारी खरीदेगा. इसके लिए फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 43,574 करोड़ रुपये के निवेश का एलान किया है. इसके जरिए फेसबुक को जियो में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी. यानी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बन गई है. वहीं, फेसबुक के इस निवेश के बाद जियो की इंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ हो गई है. इंडिया में किसी माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) है. इस पार्टनरशिप से लोगों और बिजनेस के लिए बड़े मौके पैदा होंगे. फेसबुक का कहना है कि यह निवेश भारत के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है.

