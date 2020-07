RIL का घट सकता है मुनाफा लेकिन Jio का दिखेगा दम! आज आएंगे रिलायंस के तिमाही नतीजे

Reliance Industries/Jio June Quarter Result Updates: देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज यानी 30 जुलाई को अपने तिमाही नतीजे पेश करने जा रही है. एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक कंपनी के ओवरआल प्रदर्शन पर लॉकडाउन का असर देखने को मिलेगा. इससे कंपनी के रिफाइनिंग, पेटकैम और रिटेल बिजनेस प्रभावित हो सकते हैं. पेट्रोकेमिकल कारोबार में सुस्ती संभव है. ऐसे में रिलायंस के मुनाफे में पिछले साल की तुलना में कमी आ सकती है. हालांकि कंपनी के टेलिकॉम आर्म रिलायंस जियो के आंकड़े बेहतर दिख सकते हैं. वहीं, GRM भी इंडस्ट्री से बेहतर रह सकता है.

ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट के अनुसार जून तिमाही में कंपनी के कारोबार पर लॉकडाउन का असर रहेगा. इस दौरान क्रूड की कीमतें में भी जमकर उतार चढ़ाव देखने को मिला था, जिसका असर आरआईएल पर होगा. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जून तिमाही में आरआईएल का GRM of 9 डॉलर/bbl रह सकता है जो पिछली तिमाही में 8.9 डॉलर/bbl था. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 8.1 डॉलर/bbl रहा था. वहीं कुछ एक्सपर्ट व ब्रोकरेज हाउस ने पहली तिमाही में कंपनी का GRM 7 डॉलर प्रति डॉलर रहने का अनुमान जताया है.

एक्सपर्ट के मुताबिक आरआईएल के मुनाफे में जून तिमाही में 1.5 से 2 फीसदी तक गिरावट देखने को मिल सकती है. हालांकि जियो के बेहतर प्रदर्शन से आरआईएल के मुनाफे में गिरावट थमेगी. कंपनी का नेट सेल्स भी 24 से 25 फीसदी कम रह सकता है. अनुमान है कि पहली तिमाही में RIL का मुनाफा 8400 से 8500 करोड़ रुपये के आस पास रह सकता है. पहली तिमाही में कंपनी की आय 1.06-1.20 लाख करोड़ रुपये रह सकती है.

लॉकडाउन में भी डाटा की डिमांड बेहतर रहने की वजह से अनुमान है कि पहली तिमाही में रिलायंस जियो का मुनाफा और आय इस बार पिछली तिमाही से बेहतर रह सकता है. वहीं ARPU 130-138 रुपये के बीच रह सकता है. पहली तिमाही में कंपनी के कंज्यूमर्स की संख्या 39 करोड़ के आसपास रहेगी. हालांकि रिटले बिजनेस में कमजोरी का अनुमान है.

