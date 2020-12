Fortune India-500: RIL लगातार दूसरे साल टॉप इंडियन कंपनी, लिस्ट में ये नाम भी शामिल

Fortune India: फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries) टॉप पर रही है. यह लगातार दूसरा साल है जब आरआईएल इस लिस्ट में पहले नंबर पर रही. पिछले साल भी आरआईएल ने इंडियन आयल कॉरपोरेशन को पीछे छोड़कर लिस्ट में पहली बार टॉप पर जगह बनाई थी. फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट को फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू और मुनाफे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है. इस दौरान आरआईएल के कम्युलेटिव रेवेन्यू और मुनाफे में बढ़ोत्तरी रही है.

फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रही है. पिछले साल भी IOC दूसरे स्थान पर रही थी, जब आरआईएल ने उसे पीछे छोड़ पहला स्थान हासिल किया था.

फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) का स्थान है. वहीं, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) चौथे स्थान पर रहा है. देश की दूसरी सबसे बड़ी रिटेल ईंधन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) इस लिस्ट में 5वें स्थान पर रही है.

लिस्ट में टाटा मोटर्स (Tata Motors) छठें और राजेश एक्सपोर्ट 7वें स्थान पर रही है. देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 8वें और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI बैंक) नौवें स्थान पर है. 10वें स्थान पर इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (LT) का नाम है. यह लिस्ट फॉर्च्यून इंडिया ने जारी की है, जो कोलकाता स्थित आर पी संजीव गोयनका समूह का हिस्सा है.

रिलायंस देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है. इससे पहले अगस्त में जारी ग्लोबल रैंकिंग में आरआईएल दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल थी. ग्लोबल लिस्ट में आईओसी पिछले साल के मुकाबले 34 स्थान लुढ़ककर 151वें पायदान पर थी, जबकि ओएनजीसी 30 स्थान नीचे आकर 190वें स्थान पर थी.

बता दें कि पिछले हफ्ते सेंसेक्स की टॉप 10 में से 5 कंपनियों के मार्केट कैप में कुल 91,699 करोड़ रुपये की कमी आई थी. इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा था. तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 60,829.21 करोड़ रुपये की कमी के साथ 12,23,416.97 करोड़ रुपये पर रह गया.

