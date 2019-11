मुकेश अंबानी की RIL ने रचा इतिहास, बनी 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली पहली कंपनी

RIL Create History: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने आखिरकार शेयर बाजार में इतिहास रच दिया है. आज RIL का शेयर इंट्राडे में 1580 रुपये के भाव पर पहुंच गया और उस दौरान कंपनी का मार्केट कैप (M-Cap) 10 लाख करोड़ के पार निकलकर 10,01,587.12 करोड़ रुपये पहुंच गया. इसके पहले मंगलवार को और बुधवार को मामूली अंतर से आरआईएल ऐसा करने से चूक गई थी. आरआईएल ने 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का सफर 23वें ट्रेडिंग सेशन में ही पूरा कर लिया. कंपनी ने 8 लाख करोड़ से 9 लाख करोउ़ का सफर 20 ट्रेडिंग सेशन में पूरा किया था.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बुधवार तक की बात करें तो इस साल शानदार तेजी देखने को मिली है. 1 जनवरी से 27 नवंबर तक जहां कंपनी के शेयर का भाव 1121.05 रुपये से बढ़कर 1569.75 रुपये पर पहुंच गया है. यानी शेयर में करीब 40 फीसदी तेजी रही है. शेयर के 52 हफ्तों का हाई 1576 रुपये है, यह भाव 26 नवंबर यानी मंगलवार के कारोबार में पहुंचा था.

असल में कंपनी के वित्तीय नतीजे बीती तिमाही के दौरान बेहतर रहे हैं. वहीं मुकेश अंबानी ने पिछले दिनों एलान किया था कि वह अपना पूरा डेट 18 महीनों में चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देंगे. इसके बाद से ही अबतक शेयर को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत बना हुआ है. वहीं, कंपनी सउदी अरब की कंपनी सउदी अरामको में आयल टु केमिकल बिजनेस की हिस्सेदारी बेचने जा रही है. शेयर में मजबूती का एक और बड़ा कारण है कि कंपनी के टेलिकॉर्म आर्म जियो और रिटेल कारोबार की ओर से भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

मार्केट कैप के मामले में लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS में एक होउ़ सी रही है. पिछले साल सितंबर में जब TCS ने 8 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया तो उसने आरआईएल को पीछे छोड़ दिया था. उसके पहले भी कुछ मौकों पर ये दोनों कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलती रही हैं. लेकिन इस साल आरआईएल के शेयरों के बेहतर प्रदर्शन से TCS रेस में काफी पीछे चली गई है.

अभी TCS का मार्केट कैप 7,70,533.44 करोड़ रुपये है यानी आरआईएल से 2.25 लाख करोड़ कम. इस साल TCS के शेयर में अबतक सिर्फ 8.5 फीसदी ही ग्रोथ रही है और शेयर का भाव 1893.55 रुपये से बढ़कर 2083.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया. TCS के 52 हफ्तों का हाई

2296 रुपये है.

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में RIL का मुनाफा सालाना आधार पर 18.3 फीसदी बढ़कर 11,262 करोड़ रुपये रहा है. यह रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा है. कंसो रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.8 फीसदी बढ़कर 163854 करोड़ रुपये हो गया है. सितंबर तिमाही में आरआईएल का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) बढ़कर 9.4 डॉलर प्रति बैरल रहा है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14.1 फीसदी बढ़कर 15,055 करोड़ रहा है, जबकि कैश प्रॉफिट 18% बढ़कर 18,305 करोड़ रहा. डिजिटल और रिटेल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ रही.

रिलांयस जियो का मुनाफा वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 45.4 फीसदी बढ़कर 990 करोड़ हो गया है. जून तिमाही में जियो का सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 35.52 करोड़ हो गया है. जियो का रेवेन्यू सालाना आधार पर 33.7 फीसदी बढ़कर 12354 करोड़ रुपये हो गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.