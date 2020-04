इस हफ्ते निवेश का नया विकल्प! RIL ला रही है 10 हजार करोड़ का NCD, सालाना मिलेगा 7.2% ब्याज

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) इसी हफ्ते में बांड लाने की योजना बना रही है. आरआईएल ने डेट मार्केट में उपलब्ध सस्ते फंड का लाभ उठाने के लिए टारगेटेड लांग टर्म रेपो आपरेशन रूट यानी लक्षित लंबी अवधि के रेपो परिचालन मार्ग से 9000 करोड़ रुपये जुटाने का फैसला किया है. यह राशि नॉन कंवर्टिबल डिबेंचयर यानी एनसीडी बिक्री के जरिए जुटाई जाएगी और इसका इस्तेमाल मौजूदा महंगे कर्ज की अदायगी के लिए किया जाएगा

रिलायंस इंडस्ट्रीज मौजूदा समय में सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी है. लेकिन आरआईएल पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है. मार्च 2020 तक आरआईएल पर कुल 1.54 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था.

आरआईएल ने शेयर बाजार को बताया कि वह 16 अप्रैल को 9,000 करोड़ रुपये का गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) निर्गम ला रही है और इस प्रक्रिया से मिली धनराशि का इस्तेमाल मौजूद रुपये के रूप में महंगे कर्ज की अदायगी में किया जाएगा.

इश्यू में 2 कंपोनेंट होंगे. पहला 4500 करोड़ रुपये का फिक्स्ड रेट लॉट. दूसरा लॉट इतने ही वैल्यू का फ्लोटिंग रेट पर होगा. प्रस्तावित 3 साल के बांड 7.2 फीसदी ब्याज पर आफर किए जा रहे हैं. एनसीडी बाजार में 16 अप्रैल को आएगा और अगले ही दिन बंद हो जाएगा. इश्यू का एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज द्वारा मैनेज किया जा रहा है.

क्रिसिल: AAA/Stable

Care: AAA/Stable

एननसीडी को एक निजी प्लेसमेंट के जरिये जारी किया जाएगा, जिसमें 30,000 अनसिक्योर्ड रिडीमेबल फिक्स्ड कूपन शामिल होंगे. प्रत्येक एनसीडी की फेस वैल्यू 10 लाख रुपये है. इससे टारगेटेड 9,000 करोड़ रुपये जुटता है, तो यह लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की नकदी का दसवां हिस्सा है जिसे RBI ने लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (TLTRO) के माध्यम से लोन मार्केट डालने का वादा किया है. कुल राशि में से यह पहले ही सिस्टम में 75,000 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है.

