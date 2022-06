मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो के बोर्ड से इस्तीफा, बेटे आकाश अंबानी को सौंपी कमान

Mukesh Ambani Resigns from Reliance Jio Board :आकाश अंबानी की नियुक्ति 27 जून के वर्किंग डे की समाप्ति पर मुकेश अंबानी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रभावी हो चुकी है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है. अब यह जिम्मेदारी उनके पुत्र आकाश अंबानी संभालेंगे. (Image- Reuters)

Mukesh Ambani Resigns from Reliance Jio Board : रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है. अब यह जिम्मेदारी उनके पुत्र आकाश अंबानी संभालेंगे. कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि 27 जून को बैठक में कंपनी के बोर्ड ने नॉन-एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर आकाश अंबानी को चेयरमैन बनाए जाने की मंजूरी दे दी है. आकाश अंबानी की नियुक्ति 27 जून के वर्किंग डे की समाप्ति पर मुकेश अंबानी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रभावी हो चुकी है. इसके अलावा पंकज मोहन पवार को पांच साल के लिए कंपनी का एमडी और रमिंदर सिंह गुजराल व केवी चौधरी को स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है. PLI Scheme: अडाणी कॉपर ट्यूब्स समेत 15 कंपनियां का चयन, 25 हजार करोड़ के उत्पादन से हजारों रोजगार के सीधे मौके जियो में पहले से ही बड़ी भूमिका में हैं आकाश अंबानी आकाश अंबानी रिलायंस जियो में पहले से ही निदेशक के तौर पर कार्यरत थे और अब उन्हें चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अपनी जुड़वां बहन ईशा अंबानी के साथ मिलकर आकाश अंबानी ने पिछले कुछ वर्षों से कंपनी को आगे बढ़ाने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है. वर्ष 2020 में रिलायंस ने कई कंपनियों से निवेश आकर्षित किया था, जिसके तहत गूगल, फेसबुक, जनरल अटलांटिक और सऊदी अरब की सोवरेन पब्लिक इंवेस्टमेंट फंड (PIF) ने रिलायंस के रिटेल और डिजिटल यूनिट्स में भारी निवेश किया और इसके लिए आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने काफी मेहनत की थी. पिछले साल ही मुकेश अंबानी ने दे दिए थे संकेत एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने नेतृत्व में बदलाव के पिछले साल 2021 में ही संकेत दे दिए थे. रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरूभाई अंबानी (Dhirubhai Ambani) के जन्म दिवस के मौके पर रिलायंस फैमिली डे मनाया जाता है. पिछले साल इस मौके पर मुकेश अंबानी ने खुद समेत सभी वरिष्ठों को अब रिलायंस में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता की बात कही यानी कि रिलायंस में युवाओं को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा और उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी.

(इनपुट: पीटीआई)

