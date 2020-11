मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने Urban Ladder में खरीदी 96% हिस्सेदारी, अमेजन और फ्लिपकार्ट को देगी टक्कर

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की रिटेल इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने आठ साल पुराने मार्केटप्लेस अर्बन लैडर (Urban Ladder) में 96 फीसदी हिस्सेदारी ली है. शेयर बाजार फाइलिंग के मुताबिक, यह हिस्सेदारी 182.12 करोड़ में ली गई है. अर्बन लैडर उन स्टार्टअप में से एक है, जिसके साथ रिलायंस पिछले कुछ महीनों से हिस्सेदारी लेने के लिए बातचीत कर रहा था. इनमें Netmeds भी शामिल है. इस कदम से अंबानी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट आगे बढ़ेगा. और वह वर्तमान में ई-कॉमर्स बाजार के शीर्ष पर मौजूद जेफ बेजोस की अमेजन और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर दे सकेगा.

ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाले प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी लेकर इसका मुकाबला Goldman Sachs द्वारा समर्थन वाले Pepperfry से भी रहेगा. फाइलिंग में कहा गया है कि इससे समूह के डिजिटल और न्यू कॉमर्स बिजनेस को आगे बढ़ाने और ग्रुप द्वारा ऑफर किए जा रहे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बड़ा करने में मदद मिलेगी.

रिलायंस रिटेल ने कहा कि उसके पास अर्बन लैडर की बची हुई इक्विटी कैपिटल का भी अधिग्रहण करने का विकल्प मौजूद था, जिससे कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 100 फीसदी तक करने कर सकती थी. कंपनी ने अर्बन लैडर में 75 करोड़ रुपये तक का आगे और निवेश करने का प्रस्ताव किया है जो दिसंबर 2023 तक पूरा होगा. डील से पहले अर्बन लैडर ने निवेशकों से करीब 857 करोड़ रुपये (114.9 मिलियन डॉलर) जुटाए थे.

अर्बन लैडर को भारत में 17 फरवरी 2012 में शुरू किया गया था. यह होम फर्नीचर और डेकोरेशन प्रोडक्ट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित करने का कारोबार करता है. कंपनी की देशभर के कई शहरों में रिटेल स्टोर्स की चैन भी है. वेबसाइट के मुताबिक, कंपनी NCR, हैदराबाद, मुबंई, पुणे, बेंगलुरू और चैन्नई में रिटेस स्टोर्स का भी संचालन करती है.

अर्बन लैडर का वित्त वर्ष 2019, वित्त वर्ष 2018 और वित्त 2017 में क्रमश: 434.00 करोड़, 151.22 करोड़ और 50.61 करोड़ रुपये का ऑडिटेड टर्नओवर रहा. फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में 49.41 करोड़ का मुनाफा, वित्त वर्ष 2018 में 118.66 करोड़ और वित्त वर्ष 2017 में 457.97 करोड़ का मुनाफा कमाया था.

