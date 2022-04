मुकेश अंबानी की RIL रिकॉर्ड हाई पर, M-Cap 19 लाख करोड़ के पार, क्या शेयर में करंट प्राइस से रिटर्न की है गुंजाइश

एक्सपर्ट अभी RIL में और तेजी देख रहे हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से दुनियाभर में एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं, RIL के मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है.

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने फिर अपना नया रिकॉर्ड बनाया है. (File)

RIL Stock on Record High: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries- RIL) के शेयर ने फिर अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया. आज शेयर 1 फीसदी से ज्यादा मजबूत होकर 2828 रुपये के भाव पर पहुंच गया जो फ्रेश आलटाइम हाई है. बीते 1 महीने में शेयर में 7 फीसदी और इस साल अबतक 17 फीसदी की तेजी आ चुकी है. एक्सपर्ट अभी इस दिग्गज शेयर में और तेजी देख रहे हैं. उनका कहना है कि जिस तरह से दुनियाभर में एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं, RIL के मार्जिन में बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं सिंगापुर GRM रिकॉर्ड हाई पर है जो शेयर में रैली की एक प्रमुख वजह है. फ्रेश ट्रिगर क्या है Reliance Industries और अबू धाबी केमिकल्स डेरिवेटिव्स कंपनी RSC (TA’ZIZ) ने TA’ZIZ EDC और PVC प्रोजेक्ट के लिए औपचारिक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. ज्वॉइंट वेंचर 2 अरब डॉलर से अधिक के कुल निवेश के साथ क्लोर-अल्कली, एथिलीन डाइक्लोराइड (EDC) और पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) प्रोडक्शन फैसिलिटीज का निर्माण और संचालन करेगा. फिलहाल आउटलुक मजबूत, शेयर में रहेगी तेजी IIFL सिक्योरिटीज के VP-रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि Reliance Industries की बात करें तो आउटलुक बेहद मजबूत नजर आ रहा है. साल के शुरूआत से ही जिस तरह से एनर्जी की कीमतें बढ़ी हैं, कंपनी को मार्जिन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. मार्च तिमाही में कंपनी का ओवरआल परफॉर्मेस बेहतर रहने की उम्मीद है. आयल बिजनेस के अलावा टेलिकॉम और रिटेल बिजनेस से भी अच्छी उम्मीदें हैं. दूसरी ओर सिंगापुर GRM रिकॉर्ड हाई पर है, जिससे शेयर में रैली बनी हुई है. उनका कहना है कि अभी शेयर 2800 रुपये के आस पास है और अगले 2 महने के अंदर य​ह 3000 रुपये से 3100 रुपये का टारगेट हासिल कर सकता है. निवेशकों को इसके लिए 2620 रुपये पर स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए. हर सेग्मेंट में बिजनेस है मजबूत Swastika Investmart Ltd के रिसर्च हेड संतोष मीना का कहना है कि Reliance industries का पेटकेम बिजनेस काफी बेहतर कर रहा है, आयल और गैस की कीमतें बढ़ने से सिंगापुर GRM आल टाइम हाई पर है. कंपनी का टेलिकॉम बिजनेस जियोपॉलिटिकल टेंशन और महंगाई से प्रभावित नहीं हुआ है. रिटेल बिजनेस पर भी फोकस लगातार बढ़ रहा है. रीन्यूबल एनर्जी बिजनेस में भी कंपनी नई संभावनाएं लातार तलाश रही है. टेक्निकली शेयर के लिए 2250 रुपये पर एक मजबूत बेस बना हुआ है, जहां से अच्छी रैली आई है. नीचे की ओर 2500 रुपये पर शेयर के लिए सपोर्ट है. शेयर अभी बुलिश मोमेंटम में है और जल्द ही 3000 रुपये का भाव दिखा सकता है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह एक्सपर्ट के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

