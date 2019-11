RIL का मार्केट कैप 9.5 लाख करोड़ के पार; निवेशकों ने एक झटके में कमाए 30 हजार करोड़, रिकॉर्ड हाई पर शेयर

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर में निवेश करने वालों के लिए आज चांदी रही है. कारोबार में आज RIL के शेयरों में 3 फीसदी से ज्यादा तेजी रही और यह 1508.45 रुपये के भाव पर पहुंच गया, जो फ्रेश हाई है. सोमवार को यह 1458.50 रुपये पर बंद हुआ था. फिलहाल शेयर में आई इस तेजी से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बीएसई पर 9.5 लाख करोड़ पार कर 9,54,423.77 करोड़ पर पहुंच गया. बता दें कि RIL मार्केट कैप के मामले में शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है. टीसीएस दूसरे नंबर पर है, जिसका 19 नवंबर दोपहर 12:52 बजे तक मार्केट कैप 7.92 लाख करोड़ रुपये था.

असल में जियो की राइवल कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 1 दिसंबर से अपनी मोबाइल सर्विसेज के रेट बढ़ाने का एलान किया है. कॉल और डाटा टैरिफ दोनों में बढ़ोत्तरी की जाएगी. इसके बाद से माना जा रहा है कि इसका फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेलिकॉम आर्म जियो को होगा और पहले से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ी कीमतों की वजह से जियो की ओर शिफ्ट होंगे. इस वजह से ​रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में आज 30 हजार करोड़ से ज्यादा बढ़ोत्तरी रही है. सोमवार को कंपनी का मार्केट कैप 924413 करोड़ रुपये पर बंद हुआ था. आज शेयर के 1508.45 रुपये पर पहुंचते ही मार्केट कैप 954424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यानी एक झटके में निवेशकों की दौलत में 30 हजार करोड़ की बढ़ोत्तरी.

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) पिछले महीने में 18 अक्टूबर को 9 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई थी. तब सितंबर तिमाही नतीजों के पहले शेयर में अच्छी तेजी दर्ज हुई थी. तबसे करीब 1 महीने बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 50 हजार करोड़ और बढ़ गया है. सिर्फ आरआईएल और टीसीएस ही ऐसी 2 कंपनियां हैं, जो 8 लाख करोड़ या इससे भी ज्यादा मार्केट कैप क्लब में पहुंची हैं.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 18.3 फीसदी बढ़कर 11,262 करोड़ रुपये रहा है. यह रिकॉर्ड तिमाही मुनाफा है. कंसो रेवेन्यू सालाना आधार पर 4.8 फीसदी बढ़कर 163854 करोड़ रुपये हो गया है. ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन (GRM) बढ़कर 9.4 डॉलर प्रति बैरल रहा है.

रिलांयस जियो का मुनाफा वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में 45.4 फीसदी बढ़कर 990 करोड़ हो गया है.जून तिमाही में जियो का सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 35.52 करोड़ हो गया है. जियो का रेवेन्यू सालाना आधार पर 33.7 फीसदी बढ़कर 12354 करोड़ रुपये हो गया है. हालांकि सितंबर तिमाही में जियो का ARPU घटकर 120 रुपया रह गया है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज 954,201.90 करोड़

TCS 791,452.98 करोड़

HDFC बैंक 695,161.75 करोड़

HUL 442,141.21 करोड़

HDFC 381,962.23 करोड़

ICICI बैंक 319,815.38 करोड़

कोटक बैंक 310,280.09 करोड़

ITC 306,363.63 करोड़

इंफोसिस 302,496.31 करोड़

SBI 291,165.45 करोड़

