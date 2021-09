Mukesh Ambani पहुंचे 10 हजार करोड़ डॉलर की नेटवर्थ के और करीब, Warren Buffett के मुकाबले इस साल ज्यादा तेज बढ़ी दौलत

रिलायंस के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की नेटवर्थ आज 7 सितंबर को 9260 करोड़ डॉलर (6.8 लाख करोड़ रुपये) की हो गई है. अब वह ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स ( Bloomberg Billionaires Index) के मुताबिक दुनिया के 12वें सबसे अमीर शख्स हैं. रिलायंस के शेयरों में तेजी के चलते उनकी नेटवर्थ में तेजी से इजाफा हुआ है और अब वह 10 हजार करोड़ डॉलर (7.34 लाख करोड़ रुपये) नेटवर्थ के क्लब में शामिल होने के करीब पहुंच गए हैं. अभी 9 अमीरों की नेटवर्थ 10 हजार करोड़ डॉलर से अधिक की है जबकि अमेजन के मालिक जेफ बेजॉस की नेटवर्थ 20 हजार करोड़ डॉलर से अधिक की है.

अंबानी के पास दुनिया के 500 सबसे अधिक अमीर लोगों की कुल संपत्ति के 1.1 फीसदी के बराबर संपत्ति है.

पिछले सात दिनों में अंबानी की संपत्ति 480 करोड़ डॉलर बढ़ी है और इस साल 2021 में अब तक 1590 करोड़ डॉलर. इस सूची में टॉप 15 अमीरों की सूची में अंबानी के अलावा एक और भारतीय शुमार हैं. इस सूची में गौतम अडाणी 7180 करोड़ डॉलर (5.27 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर हैं.

JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो के इस शेयर में दिख रहा है मुनाफे का मौका, जानिए निवेशकों के लिए रिटर्न की कितनी है गुंजाइश

पिछले एक महीने में उनकी संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक साल पहले मुकेश अंबानी की संपत्ति 7990 करोड़ डॉलर थी जोकि एक महीने पहले बढ़कर महज 8070 करोड़ रुपये हुई और अब यह एक महीने में ही बढ़कर 9260 करोड़ डॉलर हो गया. रिलायंस के शेयरों में मजबूती के चलते अंबानी के नेटवर्थ में इजाफा हो रहा. रिलायंस के शेयर लगातार नई ऊंचाईयों पर पहुंच रहे हैं और इस साल इसके भाव करीब 23.26 फीसदी मजबूत हुए हैं. पिछले पांच कारोबारी दिनों में इसके शेयर 7.83 फीसदी मजबूत हुए हैं. इस समय एनएसई पर इसके शेयर 2450 रुपये के रिकॉर्ड भाव पर हैं. इसके भाव एक महीने में 17.95 फीसदी मजबूत हुए हैं.

मुकेश अंबानी की संपत्ति अब 9260 करोड़ डॉलर की हो गई है जोकि दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 10.3 हजार करोड़ डॉलर से करीब 1040 करोड़ डॉलर कम रह गई है. अंबानी की संपत्ति इस साल बफेट के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ी है. दिग्गज निवेशक बफेट की संपत्ति इस साल 2021 में 1490 करोड़ डॉलर बढ़ी जबकि मुकेश अंबानी की पूंजी में 1590 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है. यहां यह ध्यान रहे कि दुनिया के सफल निवेशकों में शुमार वॉरेन बफेट ने 2006 में ऐलान किया था कि वे अपने निधन से पहले अपनी 99 फीसदी दौलत भलाई के कार्यों में खर्च करने के लिए दान कर देंगे. इसी लक्ष्य को लेकर वे समय-समय पर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करते रहते हैं.

दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल संस्थाओं में शामिल बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के पद से उन्होंने दो महीने पहले जून में इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने ट्रस्ट को 410 करोड़ डॉलर के बर्कशायर हैथवे के शेयर दान करने का ऐलान किया था. बफेट इस ट्रस्ट को लगातार दान देते रहते हैं. पिछले साल 2020 में भी उन्होंने इस ट्रस्ट को 200 करोड़ डॉलर का दान किया था. जून 2021 में दान देने के बाद बफेट ने कहा था कि उन्होंने 99 फीसदी संपत्ति दान करने के अपने लक्ष्य का आधा पड़ाव पार कर लिया है.

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले चेक कर लें ये अहम दस्तावेज, ITR फाइलिंग में होगी आसानी

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स अमेजन के फाउंडर जेफ बेजॉस हैं. इस सूची के मुताबिक बेजॉस के पास 20.1 हजार करोड़ डॉलर (14.76 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है और बेजॉस के बाद 19.9 हजार करोड़ डॉलर (14.61 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ टेस्ला के मालिक एलन मस्क दूसरे स्थान पर 16.4 हजार करोड़ डॉलर (12.04 लाख करोड़ रुपये)की संपत्ति के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लक्ज़री गुड्स कंपनी एलवीएमएच के सीईओ बेर्नार्ड अर्नाल्ट तीसरे स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स 15.4 हजार करोड़ डॉलर (11.31 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 14 हजार करोड़ डॉलर (10.28 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ पांचवे सबसे अमीर हैं.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के सह-संस्थापक लैरी पैज 12.8 हजार करोड़ डॉलर (9.40 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ छठें स्थान पर और सर्जी बिन 12.4 हजार करोड़ डॉलर (9.10 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ सातवें स्थान पर हैं. माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ स्टीव बामर इस सूची में आठवें स्थान पर हैं और उनके पास 10.8 हजार करोड़ डॉलर (7.93 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है. सूची में नवें स्थान पर ओरेकल कॉरपोरेशन के लैरी एलिजन (10.4 हजार करोड़ डॉलर संपत्ति) और दसवें स्थान पर वॉरेन बफेट (10.3 हजार करोड़ डॉलर संपत्ति) हैं.

(1 अमेरिकी डॉलर= 73.42 रुपये)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.