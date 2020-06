मुकेश अंबानी एक और बड़ी डील के करीब! किशोर बियानी की फ्यूचर रिटेल में RIL खरीद सकती है हिस्सेदारी

फ्यूचर समूह (Future Group) अपनी कंपनी फ्यूचर रिटेल (Future Retail) और कुछ अन्य इकाइयों में हिस्सेदारी बेचने के लिए दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के साथ बातचीत कर रहा है. दोनों पक्षों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. किशोर बियानी की अगुवाई वाला फ्यूचर समूह और रिलांयस इंडस्ट्रीज ने कुछ समय पहले इस संदर्भ में बातचीत शुरू की थी. मामले से जुड़े सूत्र ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और यह काफी आगे बढ़ चुकी है. लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.’’

इससे पहले, फ्यूचर समूह, फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी बेचने के लिये प्रेमजी इनवेस्ट और निजी इक्विटी कंपनी समारा कैपिटल के साथ संभावना टटोल रहा था. प्रेजी इनवेस्ट विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी की निवेश इकाई है. उसने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत में अन्य इकाइयां भी शामिल हैं.

इस बारे में संपर्क किए जाने पर कि फ्यूचर ग्रुप ने कुछ भी कहने से मना कर दिया. वहींए रिलायंस के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘कंपनी की नीति के अनुसार हम मीडिया अटकलों और अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करते. वैसे कंपनी निरंतर विभिन्न अवसरों का आकलन करती रहती है.’’ यदि कोई समझौता हो जाता है तो यह फ्यूचर समूह के लिये राहत भरी सांस होगी क्योकि इसके प्रवर्तक किशोर बियानी मार्च में कर्ज चुकाने के मामले में डिफाल्ट हो चुके हैं. एसएंडपी, फिच जैसी कई रेटिंग एजेंसियों ने फ्यूचर रिटेल की क्रेडिट रेटिंग डिफॉल्ट के बाद घटा दी थी.

31 मार्च 2020 तक फ्यूचर रिटेल में प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 40.31 फीसदी थी. फ्यूचर रिटेल देशभर में 1500 स्टोर हैं, जो 400 शहरों में 1.6 करोड़ वर्ग फुट में फैले हैं. कंपनी के पास बिग बाजार जैसे बड़े फॉर्मेट के स्टोर हैं. इसके अलावा वह छोटे रिटेल चेन ​ईजीडे क्लब और हेरिटेज फ्रेश का भी संचालन करती है.

दूसरी ओर, रिलायंस रिटेल के नटवर्क में 11,784 स्टोर हैं, जो 2.87 करोड़ वर्ग फीट में फैले हैं. जनवरी—मार्च तिमाही में कंपनी ने 38,211 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया था.

प्रेमजी इन्वेस्ट ने फ्यूचर रिटेल में करीब 6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है, जबकि अमेजन के पास करीब 3.6 फीसदी शेयर हैं. इस साल की शुरुआत में फ्यूचर ग्रुप ने ईकॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ साझेदारी की थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.