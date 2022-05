Reliance Q4 Result: रिलायंस के मुनाफे में 23% की उछाल, जियो का भी नेट प्रॉफिट बढ़ा 24 फीसदी, शेयरधारकों को डिविडेंड की सिफारिश

Reliance Q4 Result: तेल रिफाइनिंग में बंपर मार्जिन, टेलीकॉम व डिजिटल सर्विसेज में तेज ग्रोथ और पॉजिटिव खुदरा कारोबार के चलते रिलांयस की कमाई में इजाफा हुआ.

नतीजे के पहले रिलायंस के शेयर पांच दिनों में 8 फीसदी कमजोर हुए हैं. (Image- Reuters)

Reliance Q4 Result: मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबससे बड़ी कंपनी रिलायंस (Reliance) का नेट प्रॉफिट मार्च 2022 तिमाही में करीब 23 फीसदी बढ़ गया. तेल रिफाइनिंग में बंपर मार्जिन, टेलीकॉम व डिजिटल सर्विसेज में तेज ग्रोथ और पॉजिटिव खुदरा कारोबार के चलते रिलांयस की कमाई में इजाफा हुआ. दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी ने आज (6 मई) को पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की आखिरी तिमाही जनवरी-मार्च 2022 के नतीजे घोषित किए हैं. इसके मुताबिक रिलायंस का मार्च 2022 तिमाही में कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 13,227 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,203 करोड़ रुपये हो गया. वहीं टेलीकॉम यूनिट जियो की बात करें तो मार्च 2022 तिमाही में नेट प्रॉफिट 24 फीसदी बढ़ गया. वहीं कमाई भी बढ़ी हैं. जियो का मार्च 2022 तिमाही में स्टैंडएलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 3360 करोड़ रुपये से बढ़कर 4173 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर 8 रुपये के डिविडेंड की सिफारिश की है. Adani Power Results: Q4 में अडाणी पॉवर के मुनाफे में तेज उछाल, 13 करोड़ से बढ़कर 4645 करोड़ हुआ प्रॉफिट Reliance के रिजल्ट्स की खास बातें

रिलायंस का कंसालिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर मार्च 2022 तिमाही में 13,227 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,203 करोड़ रुपये हो गया. वहीं कमाई भी सालाना आधार पर बढ़कर 1,54,896 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,11,887 करोड़ रुपये हो गया.

पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो कंपनी को 2021-22 में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 49,128 करोड़ रुपये से बढ़कर 60,705 करोड़ रुपये हो गयाा और कमाई (रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस) सालाना आधार पर बढ़कर 4,86,326 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,21,634 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. Reliance Jio के रिजल्ट्स की खास बातें

जियो का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर मार्च 2022 तिमाही में 24 फीसदी बढ़कर 4173 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. वहीं कमाई भी सालाना आधार पर बढ़कर 17381 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,901 करोड़ रुपये हो गया.

पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो कंपनी को 2021-22 में नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 12,015 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,817 करोड़ रुपये हो गयाा और कमाई (रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस) सालाना आधार पर बढ़कर 69,888 करोड़ रुपये से बढ़कर 76,977 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस हफ्ते 8% कमजोर हुए शेयर नतीजे के पहले आज रिलायंस बीएसई पर टूटकर 2621.15 रुपये के भाव पर आ गया. पिछले पांच दिन में यानी इस हफ्ते यह करीब 8 फीसदी कमजोर हुआ है. हालांकि इस साल अब तक यह करीब 9 फीसदी और पिछले एक साल में 35.72 फीसदी मजबूत हुआ है. पिछले हफ्ते शुक्रवार (29 अप्रैल) को यह 2,855.00 रुपये के भाव पर पहुंच गया था जो 52 हफ्ते का रिकॉर्ड ऊंचा भाव है.

