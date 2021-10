Bloomberg Billionairs Index: एलन मस्क,जेफ बेजोस के साथ 100 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुए मुकेश अंबानी

World’s Richest Club : एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी जेफ बेजोस और एलन मस्क के साथ 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाले अमीरों के क्लब में शामिल हो गए हैं. मुकेश अंबानी की संपत्ति 100.6 अरब डॉलर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इस क्लब में शुक्रवार को उस समय शामिल हुए जब उनके ग्रुप के शेयरों ने शिखर छू लिया. इस वजह से उनकी संपत्ति 100.6 अरब डॉलर को पार कर गई और वे इस इलिट क्लब में शामिल हो गए. इस क्लब में दुनिया के 11 सबसे अमीर लोग हैं. इन सबकी संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार है. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स ( Bloomberg Billionaires Index) के मुताबिक इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में 23.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है.

मुकेश अंबानी के ग्रुप में सऊदी अरब का कंपनी अरामको (Saudi Aramco) 20 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है. अरामको की हिस्सेदारी रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में भी होगी.इसकी क्षमता हर दिन 10.24 लाख बैरल की है. मुकेश अंबानी को ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस विरासत में मिला है. 2005 में उन्होंने अपने पिता का यह बिजनेस संभाला था.

64 साल के मुकेश अंबानी अपने ग्रुप को एनर्जी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी से रिटेल, टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी में बदलना चाहते हैं. उनकी टेलीकम्यूनिकेशन कंपनी ने 2016 में अपनी सर्विस शुरू की थी और यह बाजार के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. पिछले साल उनके रिटेल टेक्नोलॉजी वेंचर ने 27 अरब डॉलर का निवेश जुटाया था. फेसबुक, गूगल, केकेआर एंड कंपनी और सिल्वर लेक ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है.

इस साल जून में अंबानी ने ग्रीन एनर्जी में अपनी कंपनी की महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया है. उनका कहना है कि रिलायंस सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा. दुनिया भर के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं. इस वक्त टेस्ला के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी संपत्ति 222.18 अरब डॉलर की है. 190.88 अरब डॉलर के साथ अमेजन के मालिक जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर हैं.

