मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल, जैक मा और एलन मस्क को छोड़ा पीछे

कोरोना वायरस महामारी और उसकी वजह से आर्थिक संकट के बीच मुकेश अंबानी शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो नए कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं. एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडैक्स से यह जानकारी मिली है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की उनकी नेटवर्थ पर आधारित रोजाना रैंकिंग करता है.

सूची के मुताबिक, मुकेश अंबानी जो जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़े निवेश की वजह से खबरों में हैं, वे अब दुनिया के नौवें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं. उनकी नेटवर्थ 64.5 बिलियन डॉलर की है और वे सूची में L’Oreal के Francoise Bettencourt Meyers से एक स्थान ऊपर हैं. इस सूची में अमेजन के जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग टॉप पर हैं.

मुकेश अंबानी ने पिछले 12 महीनों में अपनी दौलत में 5.83 अरब डॉलर जोड़े हैं और वे केवल एकमात्र भारतीय कारोबारी हैं जो चॉप 10 की सची में शामिल हैं. इस सूची में आठ अरबपति अमेरिका और दो फ्रांस से हैं. चीन के Jack Ma जो अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं, वह सूची में 20वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं जिनकी नेटवर्थ 47.6 अरब डॉलर है.

Silver, Gold Rate Today: सोने के भाव में 144 रु की तेजी, चांदी भी महंगी

रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए 1,68,818 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है जिसमें से 1,15,693.95 करोड़ रुपये वैश्विक निवेशकों से हैं. इसके साथ 53,124.20 करोड़ रुपये राइट्स इश्यू में जुटाए गए हैं. ये राशि 58 दिन के भीतर जुटाई गई है जिसकी शुरुआत 22 अप्रैल को फेसबुक के निवेश से हुई थी.

कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा था कि जुटाए गए कंबाइंड कैपिटल का दुनिया भर में इतने कम समय में कोई मामला नहीं है. यह भारतीय कॉरपोरेट के इतिहास में अप्रत्याशित है और इसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. यह बात और अच्छी है कि इस लक्ष्य को कोरोना वायरस महामारी की लागू वैश्विक लॉकडाउन के बीच हासिल किया गया है.

निवेश की राशि के क्रम में देखें, तो फेसबुक के बाद इस सूची में सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल एटलेंटिक, अबू धाबी इन्वेंस्टमेंट अथॉरिटी, TPG, L Catterton और PIF वे 10 निवेश हैं जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के बीच मुकेश अंबानी पर दांव लगाया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.