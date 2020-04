कोरोना के खिलाफ जंग: मुकेश अंबानी ने की अपने कर्मचारियों की तारीफ, कहा- फ्रंटलाइन वॉरियर्स

अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने आरआईएल (RIL) के कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान देश की जीवनरेखा संभालने वाला ‘फ्रंटलाइन वॉरियर्स’ बताया, जो दूरसंचार से लेकर खुदरा स्टोर और पेट्रोल पंप को संभाल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने फिर कहा है कि कोविड-19 संकट से निटपने के प्रयास में रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) अपनी ओर से महत्वपूर्ण योगदान कर रही है. समूह का कारोबार पेट्रोलियम से लेकर दूरसंचार तक फैला हुआ है. समूह के दो लाख से अधिक कर्मचारियों को भेजे ईमेल में अंबानी ने आधुनिक इतिहास के सबसे प्रतिकूल हालात से जूझने में असाधारण स्तर की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए सभी उनका आभार व्यक्त किया.

देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते जारी 21 दिनों के बंद के दौरान 130 करोड़ देशवासियों में ज्यादातर अपने घरों में हैं. रिलायंस टेलीकॉम की शाखा जियो लगातार 40 करोड़ लोगों को वायस कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं मुहैया करा रही है. रिलायंस रिटेल लाखों लोगों को खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रही है, रिलायंस लाइफ साइंसेज कोविड-19 के परीक्षण की क्षमता बढ़ा रही है और मुंबई में श्री एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने कोरोना वायरस के इलाज के 100 बेड तैयार किए हैं. इसके अलावा कंपनी कि रिफाइनरी से लगातार ईंधन और अन्य पेट्रोलियम वस्तुओं का उत्पादन जारी है.

RIL समूह के दो लाख से अधिक कर्मचारियों को ईमेल भेजकर मुकेश अंबानी ने उनका आभार व्यक्त किया.

कर्मचारियों को चार अप्रैल को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में उन्होंने आरआईएल कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कोविड-19 की जांच और उपचार की सुविधाओं के बारे में बताया. अंबानी ने कहा, ‘‘मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे प्रत्येक सहकर्मी को ‘फ्रंटलाइन वॉरियर्स’ के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए. मैं देश और कंपनी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और सेवा के लिए दिल से आप सभी की सराहना करता हूं.’’ अंबानी ने कहा कि कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, लेकिन तब तक आराम नहीं किया जा सकता है, जब तक भारत कोरोना वायरस आपदा पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर लेता है.

