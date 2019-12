खुल गया RIL का My Jio मार्ट; मुकेश अंबानी देंगे Amazon, Flipkart को टक्कर

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने ई-कॉमर्स मार्केट में कदम रख दिया है. कंपनी ने अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) को टक्कर देने के लिए माय जियो मार्ट की पेशकश की है. इस बात का खुलासा Livemint की एक रिपोर्ट में हुआ है. इसमें कंपनी के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि माय जियो मार्ट अभी चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध होगा, इनमें नवी मुंबई, थाणे और कल्याण शामिल हैं.

इस बीच Financial Express Online ने आगे की जानकारी के लिए RIL से संपर्क किया है. बता दें कि RIL ने कुछ महीने पहले अपना न्यू कॉमर्स प्लान जगजाहिर किया था. यह कंपनी के लिए 700 अरब डॉलर का अवसर बताया जा रहा है.

RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 42वीं सालाना आम बैठक में कहा था कि कंपनी की रिटेल अनुषंगी की योजना 3 करोड़ छोट कारोबारियों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सशक्त बनाने की है. न्यू कॉमर्स 700 अरब डॉलर का एक बड़ा बिजनेस अवसर है. न्यू कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य असंगठित रिटेल मार्केट को पूरी तरह से बदलने का है. भारत की असंगठित रिटेल इंडस्ट्री की कुल भारतीय रिटेल में लगभग 80 फीसदी भागीदारी है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज की अनुषंगी रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन्स में से एक है. वह देशव्यापी आधार पर उत्पादकों, ट्रेडर्स, छोटे कारोबारियों, कंज्यूमर ब्रांड्स और शॉपर्स को जोड़ने के लिए न्यू एज टेक्नोलॉजीस का इस्तेमाल कर रही है. कंपनी भारत के कॉमर्स मार्केट के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए मर्चेंट प्वॉइंट ऑफ सेल (POS) सॉल्यूशन पर भी काम कर रही है. रिलायंस रिटेल के इस वक्त पूरे देश में 10091 से ज्यादा स्टोर हैं, जो लगभग 7000 शहरों में फैले हुए हैं.

