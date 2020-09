रिलायंस रिटेल में 0.84% हिस्सेदारी के लिए 3675 करोड़ निवेश करेगी जनरल अटलांटिक, डील की 5 बड़ी बातें

General Atlantic to invest in RRVL: दुनिया की दिग्गज इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक अब रिलायंस रिटेल (RRVL) में 3675 करोड़ रुपये निवेश करेगी. इसके बदले कंपनी को रिलायंस रिटेल में 0.84 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी. जनरल अटलांटिक ने इसके पहले आरआईएल की डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म में भी 6,598.38 करोड़ रुपये का निवेश किया था. इस निवेश के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपये होगी. बता दें कि RRVL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारत के सबसे तेजी से बढ़ रहे रिटेल बिजनेस का संचालन करती है.

बता दें कि जनरल अटलांटिक लीडिंग ग्रोथ इक्विटी फर्म है. जनरल अटलांटिक के पास टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थकेयर में निवेश के मामले में 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. वहीं, रिलायंस रिटेल के आंकड़ों के मुताबिक देश भर मे फैले उसके 12 हजार से ज्यादा स्टोर्स में सालाना करीब 64 करोड़ खरीददार आते हैं. यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स की कुछ हिस्सेदारी बेचने के बाद मुकेश अंबानी अपने रिटेल बिजनेस को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं. इसके लिए उन्हें मजबूत निवेशकों की तलाश है. माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है. सिल्वर लेक और केकेआर जैसी दिग्गजल कंपनियां पहले ही इसमें 7500 करोड़ और 5550 करोड़ निवेश का एलान कर चुकी हैं. हाल ही में रिलायंस ने फ्यूचर समूह के खुदरा एवं लॉजिस्टिक्स कारोबार का 24,713 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया था.

1. रिलायंस रिटेल में जनरल अटलांटिक 3675 करोड़ रुपये निवेश करेगी. इसके बदले जनरल अटलांटिक को रिलायंस रिटेल में 0.84 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी.

3. यह डील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में आरआईएल अपने खुदरा व्यापार का विस्तार कर रहा है और उसकी टक्कर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से है.

3. इस डील के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.285 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी.

4. सिल्वर लेक ने रिलायंस के Jio प्लेटफॉर्म्स में भी निवेश किया है. कंपनी ने रिलायंस जियो में 6,598.38 करोड़ रुपये का निवेश किया है.

5. जनरल अटलांटिक लीडिंग ग्रोथ इक्विटी फर्म है. जनरल अटलांटिक के पास टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थकेयर में निवेश के मामले में 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस डील पर कहा कि हमें जनरल अटलांटिक के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने की बहुत खुशी है. हम व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को समान रूप से सशक्त बनाने और भारतीय रिटेल को बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं. रिलायंस रिटेल की तरह, जनरल अटलांटिक भारत और दुनिया भर में प्रगति, विकास और समावेशन के लिए डिजिटल सक्षमता की मौलिक क्षमता में विश्वास करता है।.

जनरल अटलांटिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिल फोर्ड ने कहा कि जनरल अटलांटिक भारत के खुदरा क्षेत्र में पर्याप्त सकारात्मक बदलाव लाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए वाणिज्य मिशन का समर्थन करने के लिए उत्साहित है.

रिलायंस रिटेल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि सभी भारतीय उपभोक्ताओं और व्यापारियों के हित में हम भारतीय रिटेल ईको-सिस्टम का विकास जारी रखेंगे. रिटेल स्पेस में जनरल अटलांटिक के पास जबरदस्त विशेषज्ञता है और इससे हमें लाभ की उम्मीद है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.