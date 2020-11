Muhurat Day Stock Market: बाजार की रिकॉर्ड क्लोजिंग; सेंसेक्स 195 अंक बढ़कर बंद, निफ्टी 12771 पर; Airtel टॉप गेनर

Muhurat Trading 2020 Stock Market Updates: संवत 2077 की शुरूआत शेयर बजार के लिए शानदार रही है. कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग भी आलटाइम हाई रही. आज के कारोबार में निफ्टी ने 12800 का स्तर पार किया, वहीं सेंसेक्स भी 43800 के पार चला गया. कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 195 अंकों की तेजी रही है और यह 43,638 के स्तर पर बंद हुआ है. वहीं निफ्टी 51 अंक मजबूत होकर 12771 के स्तर पर बंद हुआ. आज के कारोबार में चौतरफा तेजी देखी गई है. आईटी, बैंक, फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में खरीददारी रही है. सनफार्मा और टाटा स्टील आज के टॉप गेनर्स हैं. एसबीआई और बजाज फाइनेंस में गिरावट रही है.

Muhurat Trading 2020: अगली दिवाली तक ये शेयर करेंगे धनवर्षा

मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 30 के 22 शेयरों में तेजी रही है. टॉप गेनर्स में एयरटेल, टाटा स्टील, सनफार्मा, आईटीसी, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, एल एंड टी, ONGC और एनटीपीसी शामिल हैं. टॉप लूजर्स में पावरग्रिड, टाइटन कंपनी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज आटो और बजाज फाइनेंस शामिल हैं.

आज के कारोबार में बाजार में चौतरफा खरीददारी देखने को मिल रही है. निफ्टी पर सभी प्रमुख 11 इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. आईटी और रियल्टी इंडेक्स में आधे फीसदी से ज्यादा तेजी रही है. बैंक, फाइनेंशियल, आटो, एफएमसीजी, मेटल और फार्मा इंडेक्स भी हरे निशान में बंद हुए हैं.

मई से लेकर अबतक सरकार ने तरलता, मांग और रोजगार बढ़ाने के लिए 3 बड़े राहत पैकेज का एलान किया है. वहीं, सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कुछ रिफॉर्म भी किए हैं. इससे ओवरआल इंडस्ट्री को फायदा होगा. कोविड 19 का असर कम होने के साथ ही कंपनियों की अर्निंग में सुधार देखने को मिल रहा है. ब्याज दरें भी निचले स्तरों पर हैं. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें भी सिथर बनी हुई हैं.

एंजेल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरीवेटिव्स, समीत चावन का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से न सिर्फ कैपिटल मार्केट में बल्कि हमारी लाइफ में भी बहुत से बदलाव हुए हैं. घरेलू स्तर पर और ग्लोबली अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है. लेकिन अब चीजें सामान्य हो रही हैं. रिफॉर्म, राहत पैकेज, अर्निंग जैसी बातों ने शेयर बाजार को नए हाई पर पहुंचा दिया है. यह तेजी आगे भी जारी रहने वाली है.

मूहुर्त ट्रेडिंग में क्यों करनी चाहिए खरीददारी

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.