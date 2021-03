MTAR IPO: आज फाइनल होगा शेयर अलॉटमेंट; आपको मिले या नहीं? 2 तरह से करें चेक

MTAR IPO Share Allotment: MTAR टेक्नोलॉजी के आईपीओ के तहत शेयरों का अलॉटमेंट आज फाइनल होने जा रहा है. 15 मार्च को शेयर उन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, जिन्हें अलॉट होगा. वहीं 16 मार्च को MTAR टेक शेयर बाजार में लिस्ट हो जाएगी. फिलहाल इस इश्यू को निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिला है. इश्यू के अंतिम दिन 5 मार्च को यह करीब 200 गुना सब्सक्राइब हो गया. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन को भी जमकर बोलियां मिली हैं. ग्रे मार्केट में प्रीमियम 90 फीसदी के पार चला गया है. ऐसे में MTAR टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग प्रीमियम पर होने की उम्मीद है. कंपनी के बेहतर बिजनेस मॉडल को देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट इसके आगे के आउटलुक को लेकर भी पॉजिटिव हैं. अगर आपने भी आईपीओ में पैसे लगाए हैं तो जानना चाहेंगे कि इसके शेयर आपको मिले या नहीं.

MTAR टेक्नोलॉजी के आईपीओ को 200 गुना बोलियां मिली हैं. रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन करीब 28.40 गुना भरा है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व पोर्सन को करीब 651 गुना बोलियां मिली हैं. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बॉयर्स के लिए रिजर्व पोर्सन को 165 गुना बोलियां मिली हैं.

विकल्प 1: BSE की वेबसाइट से

इसके लिए पहले आपको BSE की वेबसाइट पर जाना होगा.

उसके बाद इक्विटी बॉक्स चेक करना होगा.

फिर आपको ड्रॉपडाउन में इश्यू का नाम < MTAR Technology > डालना होगा.

उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर बॉक्स में टाइप करना होगा.

उसके बाद आपको अपने PAN नंबर की जानकारी देनी होगी.

अंत में आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी.

विकल्प 2: रजिस्ट्रार के वेबसाइट पर

KFintech Private Limited इस इश्यू की रजिस्ट्रार है. इस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाना होगा.

वेबसाइट https://kcas.kfintech.com/ipostatus/ है.

ड्रापडाउन में कंपनी का नाम <MTAR Technology> टाइप करें.

इसके बाद बॉक्स में PAN नंबर, एप्लीकेशन नंबर या डिपॉजिटरी/क्लाइंट ID डालें

फिर कैप्चा डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें.

(नोट- ऐसा करने पर अगर शेयर अलॉट होगा तो स्टेटस दिख जाएगा.)

MTAR टेक्नोलॉजी का शेयर ग्रे मार्केट में इश्यू प्राइस से 510 से 520 रुपये बढ़त के साथ ट्रेड कर रह है. यानी इश्यू प्राइस की तुलना में 90 फीसदी के पार प्रीमियम पर. IPO का प्राइस बैंड 574-575 रुपए रखा गया है और फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर है. IPO का लॉट साइज 26 शेयरों का है, यानी कम से कम 14950 रुपये निवेश करना जरूरी है. आईपीओ के तहत 123.52 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा और 472.90 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा.

MTAR टेक्नोलॉजी डिफेंस, एयरोस्पेस और एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में पिछले 4 दशक से अपनी सेवाएं दे रही है. क्लाइंट लिस्ट में ISRO, NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, राफेल जैसे नाम शामिल हैं. MTAR टेक ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिये हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड्स और Axis म्यूचुअल फंड्स से 540 रुपये प्रति शेयर के भाव से 100 करोड़ रुपये जुटाये थे. इससे कंपनी की वैल्यूएशन 1660 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत है. कंपनी पर कर्ज भी बहुत कम है.

सैमको सिक्योरिटीज की इक्विटी रिसर्च हेड, निराली शाह का कहना है कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं. MTAR टेक्नोलॉजी डिफेंस, एयरोस्पेस और एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र में सर्विस देने वाली प्रमुख कंपनी है. क्लाइंट लिस्ट में ISRO, NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, राफेल जैसे नाम शामिल हैं. सरकार का मेक इन इंडिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस है. MTAR का रेवेन्यू और मुनाफा FY18 से FY20 के दौरान 15.7% और 140.3% CAGR से बढ़ा है. कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड बेहतर है. रिस्क साइड की बात करें तो कंपनी का 49 फीसदी रेवेन्यू प्रमुख 3 क्लाइंट से ही आता है.

ब्रोकरेज हाउस LKP रिसर्च ने भी MTAR टेक्नोलॉजी में ग्रोथ की उम्मीद जताई है. ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का आर्डरबुक मजबूत है और पियर्स कंपनियों की तुलना में मुनाफा बेहतर है. कंपनी ने पिछले 3 साल में 16.5 फीसदी CAGR के हिसाब से ग्रोथ दिखाई है. वित्त वर्ष 2020 में EBITDA मार्जिन 28.5 फीसदी रहा है. आगे भी अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी आईपीओ सब्सक्राइब करने की सलाह दी है.

(नोट: हमने यहां जानकारी एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. शेयर बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर एक्सपर्ट की सलाह लें.)

