SMEs के लिए ‘ATM एक्सप्रेस’: ग्राहकों को सुविधा, व्यापारियों को अतिरिक्त कमाई; Mswipe की खास सर्विस

फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म Mswipe ने एसएमई के लिए माइक्रो एटीएम सेवा ‘एटीएम एक्सप्रेस’ लॉन्च किया है. इसके जरिए व्यापारी अपने ग्राहकों को कैश विदड्रॉल और बैलेंस इन्क्वायरी इत्यादि के लिए प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनल की सेवाएं ऑफर कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि इससे ‘एटीएम एक्सप्रेस’ के माध्यम से मर्चेन्ट लोकेशन पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है और व्यापारी कमीशन के जरिए अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं. Mswipe का कहना है कि वह अपने एसएमई नेटवर्क के जरिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार खासकर टियर 2, 3 और 4 शहरों में करने के लिए ‘एटीएम एक्सप्रेस’ का इस्तेमाल करेगी.

बैंकों के लिए अपने ग्राहकों को सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिहाज से Mswipe एटीएम एक्सप्रेस एक किफायती तरीका है. इसमें एटीएम कियोस्क बनाए रखने पर खर्च नहीं करना पड़ता है. इस तरह किराया, रखरखाव, सीएमएस और सुरक्षा जैसे खर्च को भी बचाया जा सकता है. ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत के एटीएम एक्सप्रेस से दिन में दो बार अधिकतम 10,000 रुपये निकाल सकते हैं.

एटीएम एक्सप्रेस सुविधाएं प्रदान करने की एवज में व्यापारी कमीशन अर्जित करेंगे और उनके ग्राहकों को एटीएम सेवाओं का लाभ उठाने के लिए केवल जारीकर्ता बैंक के प्रभार के अनुसार शुल्क अदा करना होगा.

रिजर्व बैंक के अनुसार, जून 2020 तक, भारत में अनुमानित 84 करोड़ डेबिट कार्ड धारक और लगभग 2.10 लाख ऑनसाइट और ऑफसाइट एटीएम कार्यरत थे. औसतन 4,000 से अधिक डेबिट कार्ड धारकों के लिए एक एटीएम है, और टियर 3 और 4 शहरों में इनकी संख्या और भी कम है.

Mswipe के फाउंडर और सीईओ मनीष पटेल ने कहा, ‘‘एसएमई की मदद करने में Mswipe हमेशा सबसे आगे रहा है ताकि वे हमारे इनोवेटिव और यूजर-फ्रेंडली डिजिटल पेमेंट्स सॉल्यूशंस के जरिए अपने कारोबार को और बढ़ा सकें. हमारी एटीएम एक्सप्रेस सेवा Mswipe के स्मार्ट पीओएस टर्मिनलों के माध्यम से वैल्यू एडेड सर्विसेज (वीएएस) का विस्तार है. यह व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं दोनों को अपने ग्राहकों के लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने में मदद करता है. साथ ही एसएमई को इससे अतिरिक्त इनकम होती है. इसके अलावा, व्यापारियों के स्टोर्स में फुटफॉल बढ़ेगा, और बैंकों के एटीएम के बाहर लगने वालीं लंबी कतारों को रोकने में भी सहायक साबित होगा.’’

