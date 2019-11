MSCI ने सूचकांक में किया बदलाव, Vadafone Idea, Yes Bank बाहर, SBI Life Insurance, HDFC AMC हुईं शामिल

वैश्विक शेयर सूचकांकों के सबसे बड़े संकलक मॉर्गन स्टेनले कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ने भारतीय इंडेक्स में बड़ा फेरबदल किया है. उसने इस फेरबदल में आठ भारतीय कंपनियों को इंडेक्स में शामिल किया है जबकि छह कंपनियों को सूचकांक से बाहर कर दिया गया है.

एमएससीआई ने गुरुवार को अपने वैश्विक मानक सूचकांक का अर्द्धवार्षिक फेरबदल किया. इसमें एमएससीआई भारत घरेलू सूचकांक से छह घरेलू कंपनियों वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, भेल, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स को बाहर कर दिया.

एमएससीआई ने एक बयान में कहा कि इस सूचकांक में आठ कंपनियों बर्जर पेंट्स, डीएलएफ, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंफो एज (इंडिया), एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और सीमेंस इंडिया को शामिल किया गया है. एमएससीआई ने इसके साथ अपने वैश्विक मानक सूचकांक में सात कंपनियों को जोड़ा है जबकि चार को इससे बाहर किया है. जुड़ने वाली कंपनियों में बर्जर पेंट्स, कोलगेट, डीएलएफ, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और सीमेंस इंडिया शामिल हैं. हटायी गयी चार कंपनियों में ग्लेनमार्क, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया और येस बैंक शामिल हैं.

हटाई गई कंपनियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं, जो कर्ज के बोझ से दबी हुई हैं या हालिया समय में जिनका बाजार पूंजीकरण काफी गिरा है. भारत घरेलू स्मॉल कैप सूचकांक में अडाणी ग्रीन एनर्जी, भेल, कैस्ट्रोल इंडिया, ग्लेनमार्क फार्माश्यूटिकल्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंफीबीम एवेन्यूज, एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग्स, वोडाफोन आइडिया और येस बैंक के साथ 17 कंपनियां शामिल की गयी जबकि 33 को हटाया गया है.

हटाई गई कंपनियों में प्रमुख नामों में अदाणी ट्रांसमिशन, अरविंद, केयर रेटिंग, सीजी पावर एण्ड इंडस्ट्रियल, काक्स एण्ड किंग्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कार्प, आईएफसीआई, आईजीएल, इंफो एज (इंडिया), रिलायंस कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. एमएससीआई ने कहा कि ये बदलाव 26 नवंबर को कारोबार खत्म होने के बाद प्रभावी हो जाएंगे.

