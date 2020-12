Mrs Bectors Food IPO: 16 दिसंबर को खुलेगा एक और आईपीओ; साइज, प्राइस बैंड से लेकर बिड की डिटेल

IPO Market 2020: बर्गर किंग के बाद दिसंबर में अब एक और आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है. बिस्कुट और ब्रेड मेकिंग कंपनी मिस्टर बेक्टर्स फूड का आईपीओ अगले हफ्ते बुधवार यानी 16 दिसंबर को खुलने वाला है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी का 540 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. मिस्टर बेक्टर्स फूड, बर्गर किंग और मैकडोनाल्ड को सप्लाई भी करती है. आईपीओ में 16 दिसंबर से 18 दिंबर तक पैसा लगाया जा सकता है. बता दें कि इस साल आईपीओ मार्केट का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. जिसके चलते सितंबर के बाद से लगातार कंपनियां आईपीओ ला रही है. वहीं, प्राइमरी मार्केट में कमाई के बेहतर मौके मिल रहे हैं.

रिटेल निवेशकों के लिए: 35 फीसदी

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए: 50 फीसदी

नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉयर्स के लिए: 15 फीसदी

IPO साइज: मिस्टर बेक्टर्स फूड के आईपीओ का साइजल 540 करोड़ रुपये का है. इसके तहत 40.54 करोड़ के फ्रेश शेयर इश्यू किए जाएंगे. वहीं, 500 करोड़ के शेयर आफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए इश्यू होंगे.

प्राइस बैंड: मिस्टर बेक्टर्स फूड आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 286-288 रुपये प्रति शेयर रखा गया है.

मिनिमम निवेश: इस इाईपीओ के लिए मिनिमम बिड लॉट 50 शेयरों का होगा. यानी कम से कम 50 शेयरों में निवेश करना जरूरी है. इसके लिए कम से कम 14400 रुपसये लगाने होंगे.

आईपीओ लाने का उद्देश्य: इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 540 करोड़ रुपये रकम जुटाने का लक्ष्य है. इस फंड के जरिए कंपनी अपने बिजनेस का विस्तार करेगी. वहीं कुछ प्रा्रजेकट कास्ट पर भी इसे खर्च किया जाएगा.

लीड मैनेजर्स: आईपीओ के लिए SBI कैपिटल मार्केट, ICICI सिक्योरिटीज और IIFL सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स होंगे. जबकि Link Intime India इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार होगा.

क्या करती है कंपनी: कंपनी बेकरी प्रोडक्ट की सप्लाई करती है. ‘इंग्लिश ओवन’ नाम से कंपनी बेकरी प्रोडक्ट और ‘क्रेमिका’ नाम से कुकीज की बिक्री करती है. ITC, ब्रिटानिया पारले देश में कंपनी के प्रमुख प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं.

​कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है. इनमें 2 पंजाब में, एक हिमाचल प्रदेश में, एक ग्रेटर नोएडा में, एक महाराष्ट्र में और एक कर्नाटक में है. सितंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच एक साल में कंपनी का मुनाफा 282 फीसदी बढ़ा है.

