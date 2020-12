1995-2020: 25 सालों में इंफोसिस ने सबसे तेज तो RIL ने सबसे ज्यादा बढ़ाई निवेशकों की दौलत

Wealth Creators: साल 1995 से 2020 यानी पिछले 25 साल की बात करें तो आईटी कंपनी इंफोसिस ने निवेशकों की दौलत सबसे तेज बढ़ाई है. हालांकि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा बढ़ी है. वहीं कोटक महिंद्रा बैंक इस दौरान निवेशकों को रिटर्न देने के मामले में सबसे कंटिस्टेंट यानी स्थिर रहा है. सेक्टर की बात करें तो कंज्यूमर/रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की 25वीं एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी में ये बातें सामने आई हैं. स्टडी में कोटक महिंद्रा बेंक को टॉप आल राउंड वेल्थ क्रियटर बताया गया है.

कंपनी 25-year Price CAGR

इफोसिस 30%

पिडिलाइट इं. 25%

आयशर मोटर्स 25%

श्री सीमेंट 25%

बर्जर पेंट्स 24%

हनीवेल आटो 24%

सनफार्मा 23%

बजाज फाइनेंस 23%

मदरसन सूमी 23%

ब्रिटानिया 22%

कंपनी NWC (INR b)

आरआईएल 6307

एचयूएल 4893

इंफोसिस 2700

एचडीएफसी 2475

कोटक बैंक 2293

आईटीसी 1945

एशियन पेंट्स 1586

नेस्ले इंडिया 1549

बजाज फाइनेंस 1162

एल एंड टी 959

कंपनी कंसिस्टेंसी काउंट 25-year Price CAGR

कोटक बैंक 21 21%

बर्जर पेंट्स 20 24%

एचडीएफसी 20 19%

पिडिलाइट 19 25%

श्री सीमेंट 19 25%

हनीवेल आटो 19 24%

मदरसन सूमी 19 23%

एश्यिायन पेंट्स 19 22%

डाबर 19 20%

सनफार्मा 18 23%

टॉप आलराउंड वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक पहले नंबर पर है. लिस्ट में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, श्री सीमेंट, बर्जर पेंट्स, सनफार्मा, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, डाबर और आयशर मोटर्स शामिल हैं.

स्टडी के अनुसार पिछले 5 साल की बात करें तो टेस्टी बाइट में निवेशकों की दौलत सबसे ज्यादा बढ़ी है. वहीं इस दौरान आरआईएल सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज सबसे कंसिटेंट वेल्थ क्रिएटर रहा है.

स्टडी के अनुसार 1995 से 2000 यानी 25 साल के दौरान कंज्यूमर/रिटेल सेक्टर सबसे बड़ा वेल्थ क्रियटर साबित हुआ है. इसके बाद आयल एंड गैं, NBFC, फार्मा, IT, निजी बैंक, पेंट्स, आटो, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग व कंस्ट्रक्शन, सरकारी बैंक, कंज्यूमर ड्येरेबल्स, बिल्डिंग मटेरियल, मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल और अन्य रहे हैं.

